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Наводнение в Малайзии привело к эвакуации свыше 56 тысяч человек и гибели пяти

20 Декабря 2022, 19:39
Наводнение в Малайзии привело к эвакуации свыше 56 тысяч человек и гибели пяти

КУАЛА-ЛУМПУР. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Сильное наводнение в некоторых районах Малайзии привело к перемещению 56159 человек в пяти штатах. Об этом свидетельствуют правительственные данные, обнародованные во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Наиболее пострадавшие районы расположены вдоль восточного побережья полуострова, где 17326 пострадавших от наводнения из штата Келантан и 37792 пострадавших от наводнения из штата Тренгану эвакуированы в центры по оказанию помощи при наводнениях», - сообщило государственное информационное агентство Bernama.

Власти подтвердили гибель пяти человек, в том числе 15-месячного мальчика.

Уровень воды в реках в нескольких районах пострадавших штатов превысил опасную отметку.

Директор отдела пожарной безопасности пожарно-спасательного департамента Ахмад Израм Осман сказал, что его команда ведет аэронаблюдение, чтобы получить точный отчет о ситуации с наводнением в Тренгану, и проведет такое же наблюдение в Келантане.

В других пострадавших штатах (Паханг, Джохор и Перак) эвакуированы несколько сотен человек.


Фото: bernama.com


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