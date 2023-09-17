Наводнение в Ливии унесло жизни более 11 тысяч человек: стране грозит эпидемия

В разрушенном наводнением ливийском городе Дерна продолжают искать пропавших без вести. Ими числятся 10 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Число погибших превысило 11 300 человек, сообщил в четверг Ливийский Красный Полумесяц.

Спасатели и родные не теряют надежды найти выживших под месивом руин и грязи, высота которых порой достигает нескольких метров. Люди роют лопатами, подручными средствами, разгребают завалы голыми руками.





«Нам никто не помогает. Некому помочь. Нет правительства. Они (члены его семьи) были погребены здесь в течение пяти дней», - говорит мужчина.

Государственный прокурор Ливии Аль-Сиддик Аль-Сур пообещал привлечь к ответственности лиц, проявивших халатность и допустивших ошибки, которые привели к обрушению двух плотин.

Обе они были построены в 1970-х годах. Согласно отчету, составленному во время последней проверки в 2021-ом, сооружения не поддерживали в рабочем состоянии, несмотря на то, что более 2 миллионов евро было выделено на эти цели в 2012 и 2013 годах.

Жители считают, что местные власти знали о рисках, но всё равно бездействовали, и что им было предписано построить дополнительные заградительные сооружения.

«За эти 45 лет должны были построить около 10 плотин, чтобы поддержать эти две», - говорит Ганди Мохаммед Хаммуд, инженер-строитель.

ООН обратилась с призывом к международному сообществу выделить 71 миллион долларов на оказание помощи сотням тысяч в ней нуждающихся.

«Всех масштабов проблемы мы еще не знаем», - подчеркнули там.

Международная организация по миграции сообщает, что на востоке Ливии без крыши над головой остались более 68 тысяч человек, 30 из них - в Дерне.

Как пишет ТАСС, Национальный центр по контролю заболеваний Ливии объявил районы, пострадавшие от ливней и наводнений, зоной чрезвычайного положения в области здравоохранения сроком на год. О таком решении сообщил директор центра Хейдар ас-Саих.

«Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения и санитарии вводится сроком на год», - привел его слова телеканал Libya al-Ahrar. Ас-Саих указал, что «число случаев отравления загрязненной водой в городе Дерна, который более других населенных пунктов пострадал от удара стихии, возросло до 150». Он добавил, что вода в городе «стада непригодной для употребления и необходимо использовать другие источники».

Власти фактически блокировали Дерну и с четверга допускают в нее только команды спасателей. Причиной закрытия города стала опасность эпидемии, которая может начаться из-за еще находящихся под завалами тел погибших людей и трупов животных.