Наводнение в Израиле: двое погибли в затопленном лифте

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Мужчина и женщина погибли в залитом водой лифте в жилом доме в Тель-Авиве в субботу. 30-летняя женщина и 35-летний мужчина были доставлены в больницу в критическом состоянии. Однако врачи не смогли их спасти, несмотря на все усилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

По версии чиновников, лифт застрял, возможно, из-за аварийного прекращения электроснабжения, после чего его быстро затопило водой.

Жители дома сообщили, что слышали стук из застрявшего лифта, позвонили в полицию, но помощь пришла через 30-60 минут.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении в субботу сказал, что он шокирован трагической смертью двух жителей Тель-Авива в застрявшем лифте.

В северной части Израиля мужчина 70 лет погиб из-за удара электрическим током у себя дома.

В некоторых частях центрального Израиля выпало рекордное количество осадков. Проливные дожди затопили улицы. Реки выходят из берегов. Согласно Ynet, в течение двух часов в Тель-Авиве выпало 71 миллиметр (почти 3 дюйма) осадков.

Сильный дождь вызвал сильное наводнение.

В видео, размещенных в социальных сетях, видны затопленные улицы в городах Тель-Авив и Яффо. Вода доходит до крыш автомобилей.

55-летняя женщина была обнаружена в бассейне с водой на городском бульваре. Женщина доставлена в больницу с переохлаждением, но в стабильном состоянии.

Полиция предупредила о заторах в центре страны, поскольку из-за закрытия дорог движение транспорта было затруднено.

На севере гора Хермон была закрыта для лыжников и посетителей из-за неблагоприятных погодных условий.

«13 канал» сообщил, что впервые за эту зиму снег выпал на высоте более 900 метров (2952 фута) в районах Галилейских гор и Голанских высот на севере страны.

Из-за проливных дождей уровень воды в Галилейском море (Тивериадское озеро), главном пресноводном озере Израиля, поднялся примерно на 200 мм (7,9 дюйма).

126 мм (5 дюймов) осадков выпало в Цфате, максимальное количество осадков, выпавшее за один день с начала ведения учета в 1939 году. Согласно СМИ, предыдущий рекорд составил 121 мм в январе 1969 года.