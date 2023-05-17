Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Наводнение в Италии: жертвы, массовая эвакуация, отмена гонки F1

Автор:  
Татьяна Кудренок
17 Мая 2023, 20:20
Наводнение в Италии: жертвы, массовая эвакуация, отмена гонки F1 Фото: ANSA

БОЛОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и несколько пропали без вести после проливных дождей, вызвавших наводнение в северной части итальянского региона Эмилия-Романья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Около 5 000 человек были эвакуированы, некоторых пришлось спасать с крыш на вертолете.

По данным BBC News, 14 рек вышли из берегов, затопив 23 города в регионе. Мэр Равенны утверждает, что город теперь просто «неузнаваем».

Гран-при Эмилии-Романьи F1 в эти выходные отменен. Мероприятие просто не может состояться из-за наводнения. К тому же, в ближайшие дни в регионе ожидаются новые дожди.

«Вероятно, это была худшая ночь в истории Романьи, — заявил мэр Равенны Микеле де Паскаль. - Равенна неузнаваема из-за нанесенного ей ущерба».

В еще одном городе Чезена жители забрались на крыши и ждали, пока их спасут на вертолете или лодке.

В Кастель-Болоньезе мэр назвал ситуацию «катастрофической». Он добавил, что тысячи людей, живущих в одноэтажных домах, нуждаются в спасении.

В настоящее время в городе нет электричества. Люди прячутся в спортзалах и школах Эмилии-Романьи.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела кризисное совещание в виду сложившейся ситуации.

Метеорологи утверждают, что в некоторых районах невозможно измерить количество осадков, потому что их количество превышает то, что способны зафиксировать приборы.

Наводнение, вызванное проливным дождем из-за шторма Минерва, обрушилось на регион вслед за неделями сильной засухи на севере Италии. В ближайшие пару недель в Италии ожидаются новые грозовые ливни.


Италия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане