Наводнение в Индонезии: 47 человек погибли

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Десятки тысяч индонезийцев спасаются в аварийных убежищах, ожидая, что паводковые воды отступят в столице Джакарте и вокруг нее. Число погибших от сильного новогоднего наводнения достигло 47. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Муссонные дожди и поднимающиеся воды рек затопили районы в Джакарте и вызвали оползни в на окраинах города, а также в соседнем Лебаке, где погибли более 10 человек.

Пресс-секретарь Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Агус Вибово (Agus Wibowo) сказал, что среди погибших также были те, кто утонул или был убит электрическим током, когда реки вышли из своих берегов после сильных проливных дождей в канун Нового года. Три пожилых человека умерли от переохлаждения.









Это было самое сильное наводнение с 2007 года, в результате которого погибло 80 человек за 10 дней.

По словам Вибово, в самый разгар наводнения около 397 тысяч человек спрятались в убежищах в больших городских районах, поскольку паводковые воды в некоторых местах доходили до 6 метров (19 футов). По данным агентства, около 173 тысяч человек по-прежнему не могут вернуться домой, в основном в наиболее пострадавшем районе Бекаси.

Более 152 тысяч человек по-прежнему находятся в 98 в аварийных убежищах с достаточным запасом в городе-спутнике Джакарты - Бекаси. По данным агентства, большая часть города все еще в воде высотой до 2 метров.





Власти воспользовались отступлением воды, чтобы очистить улицу от грязи и убрать мусор. Электричество восстановлено в десятках тысяч домов и предприятий.

Глава Агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Двикорита Карнавати (Dwikorita Karnawati ) сообщил, что в ближайшие дни в столице прогнозируются новые ливни, и вероятность сильных осадков в Индонезии сохранится до следующего месяца.

Правительство в пятницу приступило к засеву облаков в попытке отогнать дождевые облака от Джакарты. Власти предупреждают, что еще больше наводнений может произойти до конца сезона дождей, который заканчивается в апреле.





Наводнение выдвинуло на первый план проблемы инфраструктуры Индонезии.

В Джакарте проживает 10 миллионов человек, с учетом пригородов население составляет 30 млн человек. Столица подвержена землетрясениям и наводнениям, Джакарта является одним из самых быстро тонущих городов мира из-за неконтролируемого расходования грунтовых вод. По оценкам, перегруженность обойдется экономике в 6,5 млрд долларов в год.

Президент Джоко Видодо объявил в августе, что столица будет перенесена в малонаселённую провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео, известного своими тропическими лесами и орангутангами.







