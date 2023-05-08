Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Наводнение в ДР Конго унесло жизни почти 400 человек

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 08:12
Наводнение в ДР Конго унесло жизни почти 400 человек Фото: AP

КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - Проливные дожди заставили реки провинции Южное Киву выйти из берегов. Смыты сотни домов, в ДР Конго объявлен траур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

394 человека погибли в результате наводнений и оползней в Демократической Республике Конго. Эти цифры привел сотрудник администрации наиболее пострадавшего округа Калехе на востоке страны Томас Бакенга.

Прошедшие в конце недели проливные дожди привели к тому, что реки в провинции Южное Киву вышли из берегов и смыли сотни домов. В стране 8 мая объявлен однодневный траур по погибшим.

Наводнения с человеческими жертвами - не редкость как в провинции Южное Киву, так и в соседних Руанде и Уганде. В результате последнего наводнения в Руанде погибли 127 человек. Обычно наводнениями сопровождаются сезоны дождей, которые приходят в регионе дважды в год.

Происшествия   Африка   Мировые новости   Наводнение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области