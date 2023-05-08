Наводнение в ДР Конго унесло жизни почти 400 человек

КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - Проливные дожди заставили реки провинции Южное Киву выйти из берегов. Смыты сотни домов, в ДР Конго объявлен траур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

394 человека погибли в результате наводнений и оползней в Демократической Республике Конго. Эти цифры привел сотрудник администрации наиболее пострадавшего округа Калехе на востоке страны Томас Бакенга.

Прошедшие в конце недели проливные дожди привели к тому, что реки в провинции Южное Киву вышли из берегов и смыли сотни домов. В стране 8 мая объявлен однодневный траур по погибшим.

Наводнения с человеческими жертвами - не редкость как в провинции Южное Киву, так и в соседних Руанде и Уганде. В результате последнего наводнения в Руанде погибли 127 человек. Обычно наводнениями сопровождаются сезоны дождей, которые приходят в регионе дважды в год.