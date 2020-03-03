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Навигатор завел на недействующую дорогу: двух мужчин спасли в СКО

3 Марта 2020 00:55
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Навигатор завел на недействующую дорогу: двух мужчин спасли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские спасли двух жителей Туркестанской области, которые заплутали в степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, двое молодых людей возвращались на легковом автомобиле из Омска. В качестве навигатора использовали популярный сервис с электронными картами. Однако «умное» приложение завело их на недействующую дорогу в районе имени Г. Мусрепова. Когда молодые люди поняли, что самостоятельно из снега высотой по колено им не выбраться, позвонили в службу 112.

Полицейские искали полтора часа, когда заметили на границе двух областей костёр. Его разожгли заблудившиеся путешественники, чтобы хоть как-то обозначить местонахождение.

Вытянуть увязшую в снегу «LADA Priora» патрульная машина не смогла. Не справился и прибывший на помощь УАЗик. Местный аграрий Кабиден Усенов отправил на выручку трактор «John Dir», который вытащил оба автомобиля на трассу.

«Это далеко не первый случай, когда аграрии СКО оказывают содействие полицейским, предоставляя технику для помощи водителям, попавшим в трудное положение. В целом «приключение» туркестанцев длилось почти сутки. Только утром они отправились в путь», - добавил заместитель командира батальона патрульной полиции Уалихан Оразалин.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК, Дороги,
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Автор:

Олеся Жуковень

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