16 Мая 2022 16:11

Навигация стартовала на водных путях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об открытии навигации 2022 года на внутренних водных путях сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. В целях обеспечения безопасного плавания судов РГКП «Қазақстан су жолдары» обеспечено проведение необходимых путевых работ, в том числе выставлено 2 614 навигационных знаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Общая протяженность судоходных водных путей в Казахстане составляет 2 104 км. В судовых реестрах республики зарегистрировано 781 речное транспортное средство и 18 959 маломерных судов.

Судоходство осуществляется на судоходных участках Или-Балхашского, Урало-Каспийского и Иртышского бассейнов. При этом большая часть грузоперевозок производится в восточном регионе страны.

По информации пресс-службы МИИР РК, основная номенклатура грузов: песчано-гравийная смесь (ПГС), щебень, гравий, песок, уголь, социальные грузы, рыбная продукция.