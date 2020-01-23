Навести порядок в пассажирских перевозках пообещал аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков на отчетной встрече с населением пообещал в ближайшие месяцы навести порядок в пассажирских перевозках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава города заявил, что не понаслышке знает о качестве перевозок и состоянии маршруток.

«Летом я проехал практически на всех маршрутах. Состояние знаю. Мы впервые привлекаем компанию, имеющую специальную лицензию, для обследования всех автобусных маршрутов. В октябре мы проводили хронометраж на маршрутах. И на тех, которые считаются низкорентабельными, на самом деле количество пассажиров было в 1,5 раза больше. На тех, которые считаются более рентабельными, почти в три раза больше. Это говорит о том, что пассажиропоток точный никто не знает», - уверен Б.Жумабеков.

Он добавил, что в феврале планируют заключить договор с компанией на обследование маршрутов. Тогда, по словам градоначальника, будут решены сразу несколько проблем.

«Введем электронное билетирование. Это даст возможность увидеть, какие на самом деле доходы и возможности у наших перевозчиков. Это нужно для того, чтобы они обновляли свой парк. Второе – возможно, мы пересмотрим маршруты. Сейчас, пока ехал сюда, видел четыре автобуса, идущие друг за другом. И третье – приобретение автобусов. С прошлого года этой проблемой занимаемся», - сказал Б.Жумабеков.

В 2019 году перевозчики приобрели 9 новых автобусов. На 2020-й год предусмотрено 750 млн тенге на покупку техники, которую передадут компаниям в лизинг. Ранее аким области Кумар Аксакалов заявлял, что регион готов приобрести для Петропавловска 100 автобусов.

«Вопрос не в том, чтобы просто купить автобусы. В некоторых городах покупали большое количество автобусов и, к сожалению, они стоят. И компании, в конечном итоге, разорились. Чтобы этого не допустить, нужно обследовать маршруты и понять, сколько и какие автобусы нам нужны. Какого они должны быть размера, какие интервалы будем сохранять. Можно купить большой – интервал будет больше. Зимой это будет не очень удобно для пассажиров», - считает Б.Жумабеков.

Аким города пообещал, что четкую картину состояния пассажирских перевозок местные власти будут видеть уже в марте.

В городе действуют 11 автобусных, 12 микроавтобусных маршрутов. Ежедневно на дороги города выезжают 260 единиц техники. Обслуживают маршруты 4 крупных предприятия и 7 индивидуальных предпринимателей.