Наурыз в лучших традициях празднуют в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 22 марта отмечается Наурыз – один из величайших праздников древности, связанный с началом весны и пробуждением природы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как известно, в 2021 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость превыше всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза. Новая концепция праздника ставит перед собой разные цели, в том числе укрепление семейных ценностей, сохранение единства и согласия народа, развитие культуры благотворительности.

Согласно документу, Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта – День приветствий, 15 марта – День природы, 16 марта – День памяти предков и благословений, 17 марта – День истории, 18 марта – День добрых дел, 19 марта – День спорта и мастерства, 20 марта – День мудрости и знаний, 21 марта – День национальной кухни, 22 марта – Ұлыстың ұлы күні, 23 марта – День почтения.

Жителей Восточного Казахстана поздравил с праздником аким области Даниал Ахметов. Он отметил, что с глубокой древности Наурыз мейрамы олицетворяет непрерывную связь времен и поколений, праздник стал символом мира и сейчас играет огромную роль в укреплении единства народов Казахстана.

Значение каждого из десяти дней раскрыли сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств.

В День приветствий принято поздравлять друг друга с благополучным наступлением весны со словами: «Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!», «Наурыз құтты болсын!», желать здоровья и удачи, прощать все обиды. Для того, чтобы зрители могли проникнуться праздничным волшебством, в музее был показан обряд «көрісу».

В День природы люди не только отдыхают на свежем воздухе, но и очищают родники, занимаются уборкой территории, высаживают деревья, тем самым приобщаясь к экологической культуре. В этот день во многих районах Восточного Казахстана волонтеры приняли участие в акциях по уборке территорий и их очистке от снега.

Особое внимание в День памяти предков и благословений уделяется изучению родословной семьи, близкому общению со старшими родственниками. К слову, знание родословной до седьмого колена является обязательным для каждого казаха. Подтвердил эти слова один из актёров молодёжного театра «Шабыт», подробно рассказав о своём происхождении. Жители области могли увидеть художественный фильм о семи поколениях предков «Жеті ата».

В День истории младшему поколению рассказывают об истории народа, героях, внёсших вклад в борьбу за независимость и свободу государства. В связи с этим в музее искусства был проведён краткий экскурс в прошлое. Сотрудники музея рассказали о двух работах Есенгали Садырбаева и Сейсенхана Маханбетова, представленных на выставкие «Стрела истории».

«В нашем музее картины подобно книгам рассказывают историю Казахстана. К примеру, работа Сейсенхана Маханбетова посвящена современной столице, – объяснила специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – Используя специальные художественные средства, автор обычный городской пейзаж превращает в символическую картину. На первом плане группа детей – это символ будущего. В центре композиции находится Байтерек, который давно стал символом Казахстана. Также тут есть голуби – символ мира и свободы».

В День добрых дел действительно произошло немало. Жители Восточного Казахстана оказывали поддержку и помощь нуждающимся. Малообеспеченные семьи, пожилые люди получили продуктовые наборы от неравнодушных граждан, меценатов, сотрудников разных ведомств. Коллектив музея искусств оказал материальную помощь студентке ВКУ имени С. Аманжолова Айтолкын Болат. Девушка прикована к инвалидному креслу, но, несмотря на все жизненные трудности, она никогда не унывает. По словам сотрудников ВКМИ, Айтолкын очень талантливая и одарённая, пишет стихи.

19 марта, в День спорта и мастерства, который посвящён национальным видам спорта и казахским народным играм, в областном Доме дружбы – центре общественного согласия - состоялись состязания волонтеров АНК ВКО по играм разных этносов, проживающих на территории области. Кроме того, в городах и районах Восточного Казахстана состоялись игры в тогызкумалак и асык, различные мастер-классы.

День мудрости и знаний – подходящее время для знакомства с национальным фольклором. Стоит отметить, что Восточно-Казахстанский музей искусств работает в нескольких направлениях, одним из которых является литература. Поэтому в рамках творческого выступления для зрителей подготовили небольшой парад скороговорок и пословиц.

В каждом доме в День национальной кухни готовятся разнообразные блюда казахской национальной кухни. Работники музея отлично подготовились к презентации этой традиции. Они приготовили наурыз коже, мясо, бауырсаки, шелпек, жент, курт и каждый рассказал понемногу о значении этих блюд. Также рассказали о традиционных блюдах в областной детско-юношеской библиотеке.

Ұлыстың ұлы күні, 22 марта – день весеннего равноденствия, великий праздник Наурыз мейрамы. Его дружно отмечают представители разных этносов. Ведь Наурыз – символ единства и добра. В этот день по всей области проходят онлайн-концерты, в которых участвуют этнокультурные объединения, творческие коллективы и солисты «Ертіс концерт».

Завершит череду праздничных мероприятий День почтений, когда вспоминаются и проводятся ритуалы и национальные обряды.



