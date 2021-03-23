Наурыз в Костанае: Абай, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов «прошли» по центральным улицам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае Наурыз мейрамы встретили шествием «Керуен Тарихы», в котором главной колонной всадников шли актёры в роли выдающихся исторических личностей Казахстана, в том числе и выходцев из Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На центральной площади перед областным акиматом к Сити-центру и обратно состоялось шествие «Керуен тарихы», которое организовали сотрудники Дворца культуры «Мирас» совместно с артистами Казахского драматического театра и сотрудники юридической академии.

«В условиях той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая сложилась у нас, мы вынуждены проводить небольшие массовые мероприятия к Наурызу, - пояснила Айслу Аубакирова, руководитель отдела культуры и развития языков акимата города Костанай. – Конечно, хотим поднять жителям города праздничное настроение! Надеемся, что это нам удается».

Стартовало шествие с напутствия - бата от Кадыр-ата. Среди всадников можно было сразу узнать образы знаменитых выходцев из Костанайской области и тех выдающихся личностей, кто вошел в историю Казахстана. Это Ыбырай Алтынсарин, Абай Кунанбаев Ахмет Байтурсынов, Шокан Валиханов, Абылай и Тауке ханы и другие. Были и герои казахского эпоса - Кыз Жибек и Толеген.

Часть передвигались на конях, часть участников шествия были на традиционной арбе с элементами быта - корпешки, сундук, казан. В связи с празднованием 30-летия Независимости Республики Казахстан к конному шествию добавили и шеренги с голубыми флагами.

Стоит отметить, что рядом с флагоносцами прошла и казахская борзая тазы - представитель породы охотничьих собак, предназначенных для конной травильной охоты в пустынной местности.

«Пользуясь случаем, поздравляем всех костанайцев и гостей города с весенним праздником Наурыз мейрамы, - отметила Айслу Рамазановна. – Желаем всем благополучия и мира, успехов и процветания, чтобы мы наконец-то жили и передвигались вне всяких вирусов и ограничений. Как и раньше!»

Помимо шествия, в эти праздничные дни в Костанае пройдёт концерт в торгово-развлекательном центре «Костанай-Плаза» с участием местных артистов, а также выставки декоративно-прикладного творчества.

23 марта в ДК «Мирас» пройдет концертная программа с участием лучших коллективов города.