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    08:37, 23 Март 2021 | GMT +6

    Наурыз в Костанае: Абай, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов «прошли» по центральным улицам

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае Наурыз мейрамы встретили шествием «Керуен Тарихы», в котором главной колонной всадников шли актёры в роли выдающихся исторических личностей Казахстана, в том числе и выходцев из Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На центральной площади перед областным акиматом к Сити-центру и обратно состоялось шествие «Керуен тарихы», которое организовали сотрудники Дворца культуры «Мирас» совместно с артистами Казахского драматического театра и сотрудники юридической академии.

    «В условиях той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая сложилась у нас, мы вынуждены проводить небольшие массовые мероприятия к Наурызу, - пояснила Айслу Аубакирова, руководитель отдела культуры и развития языков акимата города Костанай. – Конечно, хотим поднять жителям города праздничное настроение! Надеемся, что это нам удается».

    Стартовало шествие с напутствия - бата от Кадыр-ата. Среди всадников можно было сразу узнать образы знаменитых выходцев из Костанайской области и тех выдающихся личностей, кто вошел в историю Казахстана. Это Ыбырай Алтынсарин, Абай Кунанбаев Ахмет Байтурсынов, Шокан Валиханов, Абылай и Тауке ханы и другие. Были и герои казахского эпоса - Кыз Жибек и Толеген.

    Часть передвигались на конях, часть участников шествия были на традиционной арбе с элементами быта - корпешки, сундук, казан. В связи с празднованием 30-летия Независимости Республики Казахстан к конному шествию добавили и шеренги с голубыми флагами.

    Стоит отметить, что рядом с флагоносцами прошла и казахская борзая тазы - представитель породы охотничьих собак, предназначенных для конной травильной охоты в пустынной местности.

    «Пользуясь случаем, поздравляем всех костанайцев и гостей города с весенним праздником Наурыз мейрамы, - отметила Айслу Рамазановна. – Желаем всем благополучия и мира, успехов и процветания, чтобы мы наконец-то жили и передвигались вне всяких вирусов и ограничений. Как и раньше!»

    Помимо шествия, в эти праздничные дни в Костанае пройдёт концерт в торгово-развлекательном центре «Костанай-Плаза» с участием местных артистов, а также выставки декоративно-прикладного творчества.

    23 марта в ДК «Мирас» пройдет концертная программа с участием лучших коллективов города.


    Теги:
    Костанайская область Наурыз Общество История Казахстана
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