Наурыз в каждый дом: полицейские посетили многодетные семьи Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благотворительную акцию провели накануне празднования Наурыз мейрамы акмолинские полицейские: стражи порядка посетили с подарками многодетные семьи города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, с инициативой посетить многодетные семьи в преддверии праздника Наурыз мейрамы выступили сами стражи порядка. Полицейские постарались охватить своим участием и заботой семьи, в которых воспитываются по шесть детей, а также семьи, нуждающиеся в поддержке.

Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования во главе со своим командиром подполковником полиции Бериком Нургалиевым отправились в поселок Застанционный в гости к семье Анастасии Горяевой.

«Женщина, которую справедливо можно назвать героиней, сама воспитывает шестерых дочерей: самой старшей Аиде через несколько месяцев исполнится 18 лет, а младшая Диана учится в 4 классе. С трудностями, которые порой возникают в семье, Анастасия Анатольевна справляется с оптимизмом, говорит, что успехи дочерей придают сил. И это неудивительно: девочки-погодки Зарина, Камилла, Инкара и Сабина помогают маме во всех домашних делах, а еще стараются хорошо учиться и дополнительно заниматься творчеством и спортом», - рассказали в ведомстве.

Беседуя с Анастасией, Берик Нургалиев подчеркнул, что бойцы СОБРа всегда найдут свободную минуту для помощи многодетной маме по благоустройству частного дома и дворовой территории. Для семьи Горяевых, состоящей только из прекрасной половины человечества, сотрудники отряда принесли корзину с фруктами, а также продукты и товары первой необходимости.

В этот же день полицейские посетили еще одну многодетную маму: боец специального отряда быстрого реагирования майор полиции Роза Искаренова вместе с супругом воспитывают шестерых детей. Супруг у Розы тоже действующий сотрудник одного из оперативных подразделений департамента. Поддержать многодетную семью в светлый праздник Наурыз мейрамы пришел председатель Совета ветеранов ОВД и НГполковник полиции в отставке Даутбек Нургалиев. В теплой дружеской беседе Роза поделилась успехами своих сыновей, которые сегодня идут по стопам своей мамы и занимаются боевыми единоборствами.

А вот житель Кокшетау Артур Ароян один воспитывает двоих детей. После ухода супруги на руках у отца остались дочь – школьница и двухлетний сын.

Со всеми трудностями, которые возникают в семье, Артур Харенович стойко справляется в одиночку и уверен, что главное счастье - это дети.

Крепкой семье Ароян заместителями начальника управления информатизации и связи подполковниками полиции Асылбеком Рахимовым и Асылбеком Апиевым вручены фрукты и продукты питания. Кроме того, полицейские заверили главу семейства, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку в трудные минуты.

Тепло прошла встреча инспекторов управления административной полиции и семьи Аиды Жусуповой. Несмотря на нелегкую ситуацию - Аида одна воспитывает троих детей, младшему из которых всего год - в семье Жусуповых царит по-настоящему добрая атмосфера.

Заместитель начальника УАП подполковник Ержан Кошкарбаев поинтересовался социально-бытовыми условиями и имеющимися на сегодняшний день проблемными вопросами. В подарок малышам полицейские принесли фрукты и сладости, также вручили продукты питания первой необходимости.

«Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и ярким примером тому являются различные благотворительные акции, которые ведомством проводятся постоянно. Помощь многодетным семьям, одиноким пенсионерам и детям, оставшимся без попечения родителей – это наш долг и обязанность. Мы постараемся охватить заботой как можно больше граждан, нуждающихся в нашей поддержке», - добавили организаторы благотворительной акции.