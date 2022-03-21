Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Наурыз уже давно стал символом единства нашей многонациональной страны - аким ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Марта 2022, 23:30
Наурыз уже давно стал символом единства нашей многонациональной страны - аким ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов жителей региона с Наурызом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В преддверии главного весеннего праздника аким ВКО Даниал Ахметов пожелал восточноказахстанцам здоровья, счастья, благополучия. Глава региона отметил, что Наурыз уже давно стал символом единства нашей многонациональной страны, ведь это общий для всех казахстанцев праздник.

«В эти дни как никогда важно помнить о главных ценностях – мире и согласии. Это праздник закрепляет наши связи и несет хорошее настроение. Поздравьте друзей, соберите родственников за дастарханом, помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Пусть этот день принесет тепло в каждый дом, пусть сбываются все желания и мечты, а рядом всегда будут добрые и отзывчивые люди», – сказал Даниал Ахметов.

photo

photo

photo


Восточно-Казахстанская область   Акимат   Наурыз   Даниал Ахметов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане