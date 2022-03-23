Наурыз стал началом новых надежд, добрых и светлых дней - Архимед Мухамбетов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялось массовое празднование Наурыз мейрамы, которое посетил и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции на Наурыз для костанайцев в центре города организованы театрализованное представление, спортивные игры, этнографический фестиваль, юрточный городок и ряд других мероприятий.

«Сегодня тысячи людей вышли на улицы, чтобы весело провести праздник. Жители нашей области за годы пандемии соскучились по настоящему празднику и потому праздник Наурыз стал действительно всенародным, — написал Архимед Мухамбетов в своём Instagram. — В этот светлый праздник я посетил ряд мероприятий, в том числе юрточный городок, где в каждой юрте несколько этнокультурных центров разместили национальные атрибуты, принадлежности, картины, блюда, организовали выставку казахских головных уборов, национальной женской одежды».

Также сегодня на площади было организованы конкурсы по национальным видам спорта. Все желающие могли принять участие в перетягивании каната, поднятии барана, қазақ күресі, состязании по армрестлингу и другим видам спорта.

«После долгого перерыва, Наурыз мейрамы действительно стал началом новых надежд, добрых и светлых дней, как оно и свойственно данному празднику. Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с великим праздником Наурыз мейрамы! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть Наурыз принесёт в каждый дом мир, спокойствие и процветание!», - поздравил костанайцев А. Мухамбетов.



































