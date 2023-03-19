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Наурыз широко отметят в «Астана Опера»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Марта 2023, 00:30
Наурыз широко отметят в «Астана Опера» Фото:

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Светлый праздник Наурыз широко отметят в «Астана Опера». В дни народных гуляний в театре представят насыщенную программу на обеих сценах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

19 и 21 марта в Большом зале театра жителей и гостей столицы ждет национальная опера-балет «Калкаман – Мамыр» известного казахстанского композитора Балнур Кыдырбек.

22 марта в Камерном зале имени К. Байсеитовой пройдет праздничный концерт «Наурыз-думан», наполненный красочным многоцветьем национальных мелодий.

- Наурыз - это один из любимых праздников в нашей стране, он связан с обновлением природы, началом нового года и весеннего равноденствия. С древних времен Наурыз является символом красоты и творчества, мира и согласия. Хочу искренне поздравить всех с этим замечательным праздником и пожелать крепкого здоровья, вдохновения и успехов. Пусть Новый год принесет нашей стране изобилие и еще больше укрепит наше единство, - отметил заслуженный деятель Казахстана директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

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Важно отметить, что в этом году исполняется 165 лет со дня рождения классика казахской литературы Шакарима Кудайбердиева. По случаю юбилейной даты в конце 2022 года репертуар «Астана Опера» пополнила национальная опера-балет (редко встречаемый жанр в классическом репертуаре) «Калкаман – Мамыр», либретто которой написано по мотивам поэмы Шакарима. Премьера спектакля, повествующего о трагической истории любви, с аншлагом прошла на сцене Большого зала театра. Опера-балет обрела огромный успех благодаря усилиям постановочной группы, в состав которой вошел дирижер-постановщик Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик Народный артист России, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Юрий Александров. Балетмейстером выступила Надежда Калинина, сценографы и художники по костюмам – Заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов.

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Так, в опере-балете, которая пройдет 19 марта, главных героев – Мамыр и Калкамана – представят солисты Асем Сембина и Саян Исин. Анет баба – Расул Жармагамбетов, Кокенай – ведущий солист оперной труппы Евгений Чайников, Олжай – Талгат Аллабиринов.

21 марта ожидается, что в спектакле состоится ряд дебютов: впервые на сцену в партии Мамыр выйдет солистка «Астана Опера» Назым Сагинтай, в партии Калкамана дебютирует Нарул Тойкенов, образ Кокеная впервые воплотит учащийся Международной оперной академии Astana Opera Валерий Селиванов. Солист оперной труппы «Астана Опера» Беимбет Танарыков представит свою интерпретацию Олжая. В оба дня спектакля партии души Мамыр и души Калкамана исполнят артисты балетной труппы Гульназ Жанаева и Бекзат Орынбаев.

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22 марта насыщенную программу продолжит концерт «Наурыз-думан».

- Каждый год мы очень интересно проводим Наурыз. Столичные зрители хорошо знают, что этот праздник в нашем театре не проходит без народных песен, традиционного украшения сцены в виде юрты, национальных костюмов. Поскольку Наурыз – праздник, общий для всех восточных народов, а Казахстан стал домом для представителей разных национальностей, в программу концерта вошли произведения, демонстрирующие межнациональное единство, мир и согласие. Солисты оперной труппы и перспективные молодые вокалисты академии Astana Opera исполнят произведения, арии из национальных опер, написанные казахстанскими композиторами. Зрителей также ждут сольные выступления на флейте, казахских национальных инструментах – домбре и кобызе. Номера, которые будут исполнены на концерте – такие же солнечные, веселые и яркие, как весна, - сказала Раушан Бескембирова, музыкальный консультант театра, заслуженный деятель Казахстана.

Сейчас в театре активно проходят репетиции, артисты с нетерпением ждут праздника, готовят свои яркие номера, которые уже совсем скоро представят любимому зрителю.

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Астана   Культура   Наурыз   Астана Опера  
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