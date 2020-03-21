Наурыз – праздник, олицетворяющий мир и добро

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вместе с весенним теплом в Казахстан пришел древнейший и самый популярный народный праздник – Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ».

В своем современном виде этот праздник достался нам из Персии вместе с Исламом. Наурыз (Нов-руз – в переводе с фарси «новый день»), как отмечается в знаменитом творении великого персидского поэта Абулкасыма Фирдоуси «Шахнаме», праздновался еще в царствование первого иранского царя Каюмарса, то есть, в незапамятные времена. Наурыз упоминается в Авесте – собрании священных текстов зороастрийцев, старейшем памятнике древнеиранской литературы. Также упоминания о Наурызе встречаются в трудах таких ученых, как Аль Бируни, Омар Хайям, Садриддин Айни и других, которые отмечали, что начало празднования Наурыза приходится на 21 марта, а это первый день нового года по древнеиранскому календарю. Есть также данные о том, что Наурыз впервые начал праздноваться в царствование шаха Джамшида, примерно в в 4-6 веке до нашей эры. Продолжительность праздника разная в разных странах, а первоначально, в древней Персии, Наурыз праздновали 13 дней, так же празднуют и в современном Иране.

В связи с тем, что большинство современных народов, празднующих Наурыз, исповедуют Ислам, у многих есть такое представление, что это религиозный праздник. На самом деле, день весеннего равноденствия считался началом Нового года и праздновался с древнейших времен, под разными названиями, у тюрков, славян, кельтов, германцев, а по некоторым данным, у египтян и майя. Безусловно, все эти народы придавали большое значение обновлению природы весной и, таким образом, отмечали начало нового хозяйственного цикла.

Вероятно, этим объясняется тот факт, что распространение Ислама не привело к отмене этого праздника, в связи с его большой популярностью и значимостью. В любом случае, казахский народ, приняв персидское название праздника и его традиционные обряды, сохранил его до нынешних времен, и сегодня это праздник всех казахстанцев. Кстати, у казахов есть свое название этого праздника, используемое наряду с общепринятым. «Улыстын улы куны» – «Великий день народа». Этим названием подчеркивается и значение самого Наурыза, и единство народа. Следует также отметить, что в праздновании Наурыза сохраняются признаки древнего верования персов – зороастризма, но, в связи с тем, что само верование забыто, эти обряды потеряли какую-либо религиозную окраску. Кроме того, празднование Наурыза в настоящее время насыщено различными национальными развлечениями, соревнованиями и зрелищами, в том числе, концертами с исполнением народных песен и танцев.

Несмотря на то, что празднование Наурыза происходит в разных странах в соответствии с национальными традициями, сохраняется и много общего, что делает этот праздник международным, объединяющим народы и государства. Как и европейский Новый год, Наурыз - это время застолий, гостеприимства. Принято считать, что накануне этого праздника нужно возвращать долги и прощать обиды - то есть, оставлять все неприятности в старом году, забывать о плохом.

В Казахстане, как и в других странах, где отмечают Наурыз, он является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. К приходу Наурыза люди стараются привести свои дома в порядок, на юге сажают деревья, цветы. Считается, что щедрое празднование праздника Наурыз принесет в дом изобилие и успех на весь предстоящий год.

Главное традиционное блюдо, которое готовят на Наурыз мейрамы - наурыз-коже, состоящий из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. В народном представлении они символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Само количество ингредиентов тоже не случайно - число 7 также обладает, как считается, определенными магическими свойствами.

В СССР Наурыз мейрамы официально не отмечался, но среди населения память о празднике сохранилась, и с 1991 года празднование Наурыза возобновилось. С 2001 года Наурыз в нашей стране объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Многие общественные деятели и ученые считают, что Наурыз мейрамы имеет, кроме значительной культурной ценности, большой потенциал для укрепления дружбы между народами.

В целом, празднование Наурыза способствует сохранению народных традиций, взаимопониманию между представителями различных национальностей. Как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, Наурыз мейрамы - праздник единства народа Казахстана.

С учетом большой значимости праздника, который отмечают более 300 миллионов человек, ЮНЕСКО в 2009 году включила Наурыз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Празднование и распространение информации о Наурызе поддержала Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году, приняв резолюцию под названием «Международный день Навруз».

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Казахстане в этом году празднование Наурыз мейрамы не будет сопровождаться массовыми мероприятиями.