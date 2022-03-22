Наурыз отпраздновали в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Посольство РК в США совместно с посольствами шести стран – Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана провело празднование Наурыза на площадке аналитического центра «Oxus society» в виртуальном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Со стороны американских гостей выступили Госсекретарь США Энтони Блинкен, Администратор USAID Саманта Пауэр, Заместитель помощника министра обороны США по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Зиммерман, а также Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс.

Открыл мероприятие Э. Блинкен, отметив, что Наурыз – это возможность задуматься о прошлом, внутренне обновиться и с надеждой смотреть в будущее.

«Я надеюсь, что этот год знаменует собой окончание больших и малых трудностей, а новый год принесет всем благополучие, мир и процветание», - отметил Госсекретарь США.

С. Пауэр, со своей стороны, подчеркнула, что «несмотря на видимые и невидимые вызовы, нас объединяют общие ценности: независимость, свобода и стремление создать лучший мир для наших детей. USAID готов взаимодействовать с нашими друзьями из Центральной Азии во имя светлого будущего».

Р. Зиммерман, поздравив от имени Министра обороны США, заявила, что в этом году США отмечают 30-летие установления внешних и военно-политических отношений со странами региона.

«Поддержка территориальной целостности, суверенитета была и остается краеугольным камнем наших отношений. США ценят центральноазиатских партнеров и признают их вклад в региональное сотрудничество в обеспечении мира и безопасности», - резюмировала Р. Зиммерман.

Г. Микс особо отметил, что Наурыз представляет собой богатую историю общих культур, наследия и ценностей. «Отмечая культурное разнообразие и дружбу между различными сообществами, празднование Наурыз пропагандирует ценности мира и солидарности», - заявил он.

Обращаясь к участникам мероприятия, Советник-посланник Посольства Казахстана в США Рауан Тлеулин акцентировал особое внимание на национальные особенности празднования Наурыз в нашей стране. «Наурыз – это особое время обновления природы, праздник мира, добра и согласия. Для всех празднующих эти несколько дней дают возможность с благодарностью взглянуть на уходящий год и с оптимизмом смотреть в будущее», - подчеркнул казахстанский дипломат.

В завершение выступления участникам был представлен видеоролик о Казахстане: природе, культуре и традициях.

Видеозапись онлайн-мероприятия доступна по следующей ссылке.