Наурыз отметили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметили в Пекине международный праздник Наурыз-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с поздравительной речью генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что День весеннего равноденствия Наурыз празднуется более трех тысяч лет. Этот праздник олицетворяет надежды на процветание и благополучие, мирную жизнь.

По его словам, «созидательный и объединяющий дух» Наурыза созвучен «Шанхайскому духу», который обеспечивает «единство, сплоченность и жизненную силу для успешного развития ШОС», а также «достижения мира и благополучия в наших странах».

К поздравлению присоединились аккредитованные в КНР послы государств-членов ШОС.

Колоритная музыка и зажигательные танцы народов «семьи ШОС», разнообразные блюда и кулинарные изыски, традиционные для наурызовского дастархана, обогатили весенний праздник.

Гости осмотрели национальные павильоны и ознакомились с изделиями национальных ремесел стран-участниц ШОС.

Напомним, что в 2009 году Наурыз был включен в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта «Международным днем Наурыза».