Наурыз отметили соотечественники в Казани, Екатеринбурге и Уфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд Отандастар» совместно с генеральным консульством Казахстана в городе Казани организовали празднование национального праздника Наурыз с соотечественниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие три региона России, где образованы общественные объединения казахов: Казань, Екатеринбург, Уфа.

«Данное мероприятие стало хорошим поводом для обсуждения вопросов развития казахского языка, популяризации культурного наследия, укрепления, развития и расширения культурно-гуманитарных связей с казахской диаспорой в России. Данное событие украсили номера, поставленные силами творческих коллективов», - говорится в сообщении фонда «Отандастар».

В ходе мероприятия были вручены почетные грамоты от министра культуры и спорта Республики Казахстан за активное участие в праздновании 175-летнего юбилея великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы и за вклад в укреплении культурного сотрудничества между нашими странами.

Ранее сообщалось, что международный праздник Наурыз-2021 отметили представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)в Пекине.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.













Акбота Кузекбай