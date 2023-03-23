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Наурыз организовали карагандинские военнослужащие в гарнизоне

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Марта 2023, 16:23
Наурыз организовали карагандинские военнослужащие в гарнизоне Фото: пресс-служба Регионального командования Орталық Национальной гвардии РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Праздник Наурыз отпраздновали военнослужащие Караганды. Юрта, национальные блюда и праздничные представления организовали защитники Родины, передает МИА «Казинформ».

В воинской части 6505 Национальной гвардии прошло торжественное мероприятие посвященное празднованию Наурыз. Мероприятие возглавил командир воинской части полковник Бауыржан Барышев, который в своем выступлении довел поздравительные телеграммы от заместителя главы МВД - Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркіна Ботаканова, командующего Региональным командованием Орталық генерал-майора Сакентая Шекарбекова.

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«Всем военнослужащим желаю счастья в личной жизни, и доблестной службы во благо нашей Родины Республики Казахстан», - отметил Бауыржан Барышев.

В честь весеннего праздника Наурыз военнослужащие установили юрту на территории части. Защитники отечества надели национальные костюмы и демонстрировали казахские обычаи, такие как Құда түсу (сватовство), сырға салу, бесікке бөлеу, тұса кесу.

Торжество продолжилось угощением гостей праздничным дастарханом.

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Карагандинская область   МВД РК   Наурыз   Нацгвардия  
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