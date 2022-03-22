Наурыз мейрамы: в Таразе вспомнили старинные рецепты казахских блюд

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Праздничное мероприятие с национальными блюдами, творческой выставкой и концертом прошло в Таразе в честь Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальные блюда казахской национальной кухни были представлены на фестивале «Ұмыт болған ұлттық тағамдар», прошедшем в городе Таразе, на аллее Jastar в рамках празднования Наурыз мейрамы.

«Наурыз - праздник с глубокими корнями, символизирует собой начало новых дел, пробуждение природы. В этот день мы высказываем друг другу самые добрые пожелания, дабы все невзгоды и беды миновали нас. Подобные праздники отлично помогают укреплять культуру единства и согласия в обществе. Его празднуют представители всех этносов нашей страны. Пусть исполнится каждое доброе пожелание, прозвучавшее в Великий Наурыз! Ақ мол болсын! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!», - пожелал жамбылцам аким области Бердибек Сапарбаев, подчеркнув, что празднование Наурыза способствует сохранению народных традиций.

Глава региона добавил, что в этом году планируется реализовать масштабную программу политических реформ, предложенную Президентом Казахстана в Послании «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

«Общими усилиями мы должны полностью выполнить задачи, поставленные Главой государства», - обратился к жителям Бердибек Сапарбаев.

Далее аким области вручил государственные награды, утвержденные Указом Президента страны, жамбылцам, работающим в разных отраслях экономики и социальной сфере. За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны ряд граждан награжден орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «Шапағат», «30-летие Независимости Казахстана», Благодарностью от Президента РК.

Гости фестиваля отведали такие блюда национальной кухни, как үлпершек, қарма, түймеш, қимай, жау жүрек, жоңқа, өкпе сүт, ақ сорпа, май шұрқан, ми палау, жалпа, қарын бүрме, өрме төстік. На празднике было представлено всё многообразие курта из верблюжьего, козьего и коровьего молока, отведать кумыс и шубат, попробовать ірімшік.

В рамках фестиваля была представлена выставка творческих работ воспитанников Детской художественной школы и Центра технического творчества. Завершился фестиваль праздничным концертом.