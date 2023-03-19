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Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Марта 2023, 10:51
Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках в Семее Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках Семея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

К открытию на участок пришли пенсионеры, студенты, и все активные горожане.

Оркестр играет кюй на избирательном участке в селе Караколь в Урджарском районе Абайской области.

В Бескарагайском районе на избирательный участок №257 представители сферы культуры пришли коллективом, чтобы сделать свой выбор.
В Кокпектинском районе на участок для голосования пришли батыры.

Накануне праздника Наурыз на избирательном участке № 210 города Аягоза угощают традиционным блюдом праздника - Наурыз-коже.


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