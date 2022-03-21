Наурыз: каких позитивных изменений ожидают казахстанцы в Новом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наурыз – начало Нового года, праздник благополучия, единения. В Новом году прощаются все обиды, все плохое оставляют в прошлом. Корреспонденты МИА «Казинформ» поинтересовались, каких позитивных изменений ожидают казахстанцы в Новом году.

Асима:

В преддверии Наурыза мы услышали приятные новости от Президента. Я родом из Семея. Поэтому даже прослезились, когда узнали о создании Абайской области. Мы очень рады. Когда-то к Карагандинской области присоединили Жезказган, сколько людей осталось без работы. А сейчас создается Улытауская область. Мы будем ждать претворения в жизнь инициатив Главы государства. Мы беспокоились за ваше будущее – за будущее молодежи. А сейчас открываются новые возможности для подрастающего поколения. Будущее за вами. Самое главное – пусть будет покой и мир в стране. Раньше мы желали светлого неба над головой, а сейчас в связи с последними событиями хочется, чтобы был мир во всем мире. Пусть ваш труд будет плодотворным.

Бауыржан:

В Новом году, прежде всего, хочется, чтобы мир был в стране. Во-вторых, народу нашей стране также желаю благополучия, процветания и удачи, здоровья, прежде всего. Мирного неба над головой! Это самое главное! И всего самого наилучшего! Я живу в мирной стране, и мне этого достаточно!

Кадыр:

Пусть будут мир, покой в стране. Желаю благополучия населению. Если произойдут хорошие изменения в стране, все будет хорошо. Самое главное – здоровье. Сейчас уже создаются новые условия, возрождаются забытые традиции и обычаи. А Наурыз будем отмечать с семьей: приготовим бауырсаки и Наурыз коже.

Бахытжан:

В Новом году ждем повышения уровня благосостояния населения. Мы всегда надеемся на лучшее. Недавно с Посланием обратился к народу Казахстана Президент. Обрадовало, что Семей станет областным центром Абайской области. Я родом из Семея. Это большая поддержка для моих земляков. Даже на психологическом уровне очень важно сейчас для народа, что действительно Семей стал областным центром. Недавно разговаривала со своим братом. Он говорит, что местные жители воспряли духом. Наурыз отметим дома. Если будут народные гуляния, выйдем на площадь с семьей.

Асет:

Конечно же, мы ждем позитивных изменений. Пусть в Новом году все казахстанцы обретут собственное жилье, пусть повышается заработная плата. Конечно, потихоньку изменения происходят, но хочется надеяться на большее. Наурыз будем отмечать с семьей, позовем гостей и сами навестим родственников.

Гульнар:

Во-первых, пусть будет мирное небо над головой. Желаю благополучия своему населения. В Новом году хочется почувствовать изменений: пусть улучшится наше благосостояние. Те, кто у власти, наверное, понимают положение населения. Надежда умирает последней. Поэтому будем ждать и надеяться, что ы в нашей стране все будет хорошо.

Алкисса Аксакал:

Пусть население будет довольным, а цены на продукты не повышаются. Чего еще можно ожидать? Для нас самое главное – мир и спокойствие.

Марал:

Хочется, чтобы снизили пенсионный возраст. Сейчас, например, мы выполняем трудную работу. Если нас уволят, кто примет на работу? Нелегко. Зарплата мизерная. Мы ждем в Новом году только хороших изменений. Хочется заслуженно выйти на пенсию, проводить время с внуками. Жду хороших изменений. Мы не теряем надежду. Мы верим Касым-Жомарту Токаеву. Он обещал многое изменить. Изменения уже начались: задерживают виновных. Это показывает, насколько они разворовали.

Диана:

В Новом году ожидаем отмены пенсионного порога, понижения цен на продукты, понижения курса доллара. Это самые основные желания. Наурыз будем праздновать дома, с семьей.

Толеугазы:

Желаем благополучия, здоровья населению. Пусть Наурыз принесет много блага людям. Пусть год будет плодотворным. Пусть наше единство крепнет с каждым годом. Потихоньку изменения происходят. Президент осуществляет на деле эти изменения. В Парламенте он уже сказал об этом. Самое главное – чтобы это не оставалось на словах, а совершалось на деле. Мы верим и ждем хороших изменений в жизни населения!