Наурыз - долгожданный праздник души, объединяющий народы - член казахской диаспоры в РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - О праздновании Международного дня Наурыз и о том, как вдали от родины оберегаются и чтятся национальные традиции и обычаи в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала член казахской диаспоры, главный ревизор счетной комиссии РОО «Казахская национальная культурная автономия в городе Москве» Сакыпжамал Медеуова.

В Москве Наурыз начал праздноваться как общегородской праздник с середины 2000-х и обычно проходил на площадках крупных столичных выставочных центров и концертных залов. Участники оформляли выставочные и ярмарочные стенды, где были представлены предметы быта, искусства разных народов. Гостям предлагалось отведать национальные блюда и лакомства, поучаствовать в их приготовлении. В рамках праздничной программы проходили выступления этнических ансамблей и известных артистов, которые знакомили присутствующих с фольклором и музыкальными мотивами родных мест. Каждая диаспора представляла собственную программу, стараясь передать всю колоритность и многообразие своей культуры.

«Наши соотечественники традиционно представляли насыщенную программу и всегда с большой теплотой принимали всех гостей. Установленные юрты и их внутреннее убранство максимально точно передавали характерный быт кочевого народа, его занятия и ремесла. Мы также приглашали музыкальные и танцевальные ансамбли из Казахстана. Посетители знакомились с гастрономическими особенностями национальной кухни. Непременно в качестве главного угощения предлагалось Наурыз көже, блюдо которое создавалось под руководством наших самых опытных хозяек», - отметила она.

«Для нас праздник Наурыз - это долгожданное событие, это праздник души, праздник, который собирает всех нас и многие народы», - сказала С. Медеуова.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу мероприятие в Москве было проведено в онлайн-формате, с дистанционным подключением общественности из нескольких стран и регионов России.

«К сожалению, в связи с ковидными ограничениями традиционный праздник в общегородском формате на столичных площадках был отменен. Поэтому в этом году мы собрались нашей большой семьей, с детьми, которые сейчас в Москве. Приготовили бауырсаки, шелпеки, бешпармак и, конечно же, Наурыз көже. Обменялись пожеланиями, рассказали о своих делах и поделились идеями и планами на будущее. Конечно, мы поздравили наших родителей, проживающих в Казахстане, благо сегодняшние технологии это позволяют»,- рассказала она.

«Наша семья проживает в Москве уже 35 лет. Находясь вдали от Родины, особо остро ощущается потребность в сохранении многовековых традиций своего народа и, что также важно, передачи всего этого молодому поколению. Именно поэтому между собой мы всегда разговариваем на родном языке. Казахский язык для нас как вода, как воздух. Ведь не зная свой язык, невозможно двигаться вперед», - отметила она.

Также С. Медеуова добавила, что активисты нашей диаспоры в России регулярно проводят общественные мероприятия, приуроченные к национальным и государственным праздникам и знаменательным датам двух стран. Ежегодно устаиваются памятные встречи в честь соотечественников, которые в свое время жили в России и оказали большое влияние на жизнь ирреденты. Кроме того, осуществляется тесное сотрудничество с поисковыми отрядами России в определении мест гибели воинов-казахстанцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Ежегодно на День защиты детей мы стараемся привлекать наших самых маленьких участников, устраиваем для них свой праздник с конкурсами и подарками. Также мы ежегодно проводим фестивали «Песни души Шамши Калдаякова» с участием артистов из Казахстана и регионов России. До пандемии мы старались ни один праздник не пропускать и все мероприятия всегда делали своими силами», - добавила общественник.

С. Медеуова рассказала, что по профессии является психологом и, помимо общественной работы, проводит мастер-классы и индивидуальные консультации. Сейчас она помогает тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, потерял работу, близких или утратил жизненные цели. Особая радость для нее - видеть, что такие беседы позволяют людям преодолеть текущие трудности, найти свои главные ориентиры и реализовать свой потенциал.

«В это непростое время нужно избавиться от тревожных ожиданий и наслаждаться всеми красками жизни. В честь праздника Наурыз хотела бы всем пожелать добра, тепла и душевного покоя! Наурыз мерекесі құтты болсын! Ақ мол болсын! «Басқа тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте», деп ата-бабамыз айтып кеткендей, қазақ халқына өздерін құрметтеп, ана тілінде сөйлеуді тілеймің!», - резюмировала Сакыпжамал Медеуова.