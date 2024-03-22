Наурыз как символ встречи Нового года отмечают казахстанцы

Сегодня казахстанцы отмечают праздник Наурыз, великий день равноденствия и начало Нового года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наурыз в переводе с персидского означает «Новый день». У народов Средней Азии и Ближнего Востока, Кавказа и Балканского полуострова он считается началом Нового года.

- Праздник Наурыз отмечается в ночь с 21 на 22 марта. В древние времена счетоводы каждой страны рассчитывали дни равноденствия. Мои любимые авторы – Фон Герн, Нельсон Фелл – часто бывали на казахской земле. Эти учёные написали в своих мемуарах, что «казахи смотрят на небо так же, как европейцы смотрят на свои часы». Вероятно, это означает мудрость наших степных счетоводов, великих ученых, полевых специалистов. Как сказал Нельсон Фелл: «Очень интересно, как казахи встречают Наурыз. Они готовятся заранее. Старейшины поднимаются на вершину хребта и ждут равноденствия. Когда рождается новая луна, начинают праздновать. Поэтому фиксированного времени 21 или 22 марта не существует. Все зависит от астрономического движения Солнца, — говорит историк Жамбыл Артыкбаев.

Этот день всегда считался священным для казахского народа. Люди надевали чистую, новую одежду. Мужчины деревни приветствуют друг друга; женщины обнимаются и желают друг другу добра. Они приглашают друг друга выпить приготовленный к празднику наурыз-коже. Готовить его из мяса – значит распрощаться с зимней пищей (мясом), добавить к нему яйцо – значит переходить к летней пище (молоко, яйца). Также в этот день мирятся те, кто ссорился, люди заходят друг к другу в дома и поздравляют, предварительно убираются в своих жилищах и дворах.



Подробнее об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказывает известный учёный-фольклорист Акедил Тойшанулы.

- Наурыз считался днем ​​сотворения мира, днем ​​создания человечества в целом, днем ​​создания сущего на земле, первым днем ​​восхода солнца на небе, первой небесной синевы, днем рождения первозданного мира. Вот почему все люди друг друга словами «С годовщиной» и «С новым годом». Сейчас такое поздравление забыто и все привыкли отмечать Наурыз. В старину поздравляли с днем рождения, не зацикливаясь на конкретной дате, - говорит историк.

В 1920-1925 годах этот праздник отмечали восточные народы Советского Союза, но в 1926 году он был признан «религиозным праздником» и «стариной». Затем, в 1988 году, Наурыз вновь стали отмечать как государственный праздник в Алматы и многих регионах республики.

30 сентября 2009 года ЮНЕСКО включила праздник Наурыз в список нематериального культурного наследия человечества. А 10 мая 2010 года согласно 64-й резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено Международным днем ​​Наурыза.

С 2010 года праздник Наурыз отмечается в Казахстане три дня с 21 по 23 марта.

С этого года праздник Наурыз в Казахстане будут отмечать 10 дней. Исторически празднование Наурыза длилось 8-9 дней. Оно называлось «Наурызнама». Информация об этом написана в трудах наших великих писателей-философов Махмуда Кашгари, Машхура Жусипа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова.



19 марта – «День обновления». В этот день рекомендуется продолжить традицию весенней посадки деревьев. 20 марта объявлено «Днем национального спорта». В этот день во всех регионах страны организуются различные национальные спортивные соревнования. 21 марта объявлено «Днем солидарности». Его главная цель — повысить взаимное уважение и способствовать миру и единству среди населения в целом.



22 марта – начало года. В этот день во всех регионах страны проводятся национальные культурные и спортивные мероприятия, организуются этнодеревни и различные ярмарки. Заключительный день Наурыза, 23 марта, объявлен Днем очищения как символ встречи нового года всей страной, с новыми целями и новыми надеждами. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.



