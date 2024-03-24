Наурыз впервые отпраздновали в одном из ведущих университетов Бельгии

Казахстанское студенческое сообщество в Бельгии «Qazaq Society» совместно с ассоциацией студентов Турции «KULTUR» и международной студенческой организацией «ESN» организовали празднование Наурыз мейрамы в университете «KU Leuven», передает собственный корреспондент Kazinform.

Это первое празднование Наурыз в одном из ведущих университетов Бельгии, история которого насчитывает более 600 лет.

Празднование Наурыз было устроено в формате ярмарки, где казахстанские и турецкие студенты за символичную плату продавали национальные блюда казахской и турецкой кухни, а какие-то угощения раздавали иностранцам.

Гостям из Бельгии и других стран мира особенно понравились казахские манты и традиционное Наурыз коже.

Фото: Арнур Рахимбеков/ Kazinform

Для тех, кто любит активные виды спорта, студенты из Кыргызстана провели показательные схватки, в том числе устроили поединок по «мас-рестлингу», где соперники перетягивают палку и демонстрируют силу, а также состоялся турнир по перетягиванию каната.

Студент первого курса «KU Leuven» Исламбек Сман под громкие аплодисменты исполнил кюй на домбре «Ерке Сылқым», а хор студентов из казахского сообщества спел песню Молданазара «Махаббатым».

Зал университета был украшен казахскими и турецкими флагами, национальными декорациями, создавая атмосферу Наурыза.

Фото: Арнур Рахимбеков/ Kazinform

Президент «Qazaq Society» Мадилан Рашидов рассказал корреспонденту Kazinform, что Наурыз мейрамы ранее не праздновался в стенах KU Leuven, и они рады начать эту традицию.

— В этом году мы решили объединиться с дружественной ассоциацией «KULTUR», чтобы разделить этот особый для нашего народа праздник со студентами, поделиться его обычаями с иностранными друзьями. Гости были в восторге от мант, Наурыз коже и казахской музыки, что мотивирует нас продолжить празднование в последующие года.Из сотен гостей, помимо казахстанцев и турков, были азербайджанцы, бельгийцы, украинцы, студенты из Африки и европейских стран. Пришедшие гости остались впечатлены праздником Наурыз, узнали многое о казахской культуре и пожелали отмечать праздник в последующие годы, — отметил М. Рашидов.