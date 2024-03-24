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    05:09, 24 Март 2024 | GMT +6

    Наурыз впервые отпраздновали в одном из ведущих университетов Бельгии

    Наурыз, Бельгия
    Фото: Арнур Рахимбеков/ Kazinform

    Казахстанское студенческое сообщество в Бельгии «Qazaq Society» совместно с ассоциацией студентов Турции «KULTUR» и международной студенческой организацией «ESN» организовали празднование Наурыз мейрамы в университете «KU Leuven», передает собственный корреспондент Kazinform.

    Это первое празднование Наурыз в одном из ведущих университетов Бельгии, история которого насчитывает более 600 лет.

    Празднование Наурыз было устроено в формате ярмарки, где казахстанские и турецкие студенты за символичную плату продавали национальные блюда казахской и турецкой кухни, а какие-то угощения раздавали иностранцам.

    Гостям из Бельгии и других стран мира особенно понравились казахские манты и традиционное Наурыз коже.

    Наурыз, Бельгия
    Фото: Арнур Рахимбеков/ Kazinform

    Для тех, кто любит активные виды спорта, студенты из Кыргызстана провели показательные схватки, в том числе устроили поединок по «мас-рестлингу», где соперники перетягивают палку и демонстрируют силу, а также состоялся турнир по перетягиванию каната.

    Студент первого курса «KU Leuven» Исламбек Сман под громкие аплодисменты исполнил кюй на домбре «Ерке Сылқым», а хор студентов из казахского сообщества спел песню Молданазара «Махаббатым».

    Зал университета был украшен казахскими и турецкими флагами, национальными декорациями, создавая атмосферу Наурыза.

    Наурыз, Бельгия
    Фото: Арнур Рахимбеков/ Kazinform

    Президент «Qazaq Society» Мадилан Рашидов рассказал корреспонденту Kazinform, что Наурыз мейрамы ранее не праздновался в стенах KU Leuven, и они рады начать эту традицию.

    — В этом году мы решили объединиться с дружественной ассоциацией «KULTUR», чтобы разделить этот особый для нашего народа праздник со студентами, поделиться его обычаями с иностранными друзьями.

    Гости были в восторге от мант, Наурыз коже и казахской музыки, что мотивирует нас продолжить празднование в последующие года.Из сотен гостей, помимо казахстанцев и турков, были азербайджанцы, бельгийцы, украинцы, студенты из Африки и  европейских стран.

    Пришедшие гости остались впечатлены праздником Наурыз, узнали многое о казахской культуре и пожелали отмечать праздник в последующие годы, — отметил М. Рашидов.

    Наурыз, Бельгия
    Фото: Арнур Рахимбеков/ Kazinform

     

    Теги:
    Вузы Турция Образование Наурыз Бельгия Мировые новости Интеграция и партнерство
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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