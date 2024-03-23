Наурыз отметили в Пекине

Студенты из Центральной Азии, обучающиеся в Пекинском университете, отметили праздник Наурыз, передает собственный корреспондент Kazinform.

Мероприятие прошло сегодня в Пекине, в нем приняли участие не только студенты, но и дипломаты из стран Центральной Азии, а также иностранные гости и профессорско-преподавательский состав Пекинского университета.

Ведущие, рассказывая гостям о празднике Наурыз, отметили, что он знаменует начало Весны и обновление природы. При этом подчеркнули, что Наурыз в 2009 году был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Гости мероприятия погрузились в атмосферу праздника Наурыз, насладились песнями и красотой народных танцев Центральной Азии в исполнении студенческих коллективов, а также смогли попробовать национальные блюда и сыграть в викторину, чтобы проверить знания о Наурызе.