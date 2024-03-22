Наурыз не противоречит канонам Ислама – эксперт

Мырзарбек Туйганов - начальник Центра подготовки специалистов УИС по противодействию экстремистской идеологии Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, подполковник полиции. Корреспонденту агентства Kazinform он рассказал, почему некоторые отождествляют Наурыз с исламом, а некоторые выступают противниками праздника.

Ошибочно признавать, что ислам и Наурыз - что-то одно целое. По словам спикера, эта ассоциация сформировалась из-за того, что Наурыз - это праздник Востока, и не индокитайского, а именно Ближнего Востока, арабского мира, Средней Азии, где находится ареал мусульман.

- Скорее всего, некоторые люди так посчитали из-за соседства праздника и Исламского мира. Но, хочу отметить, такое отождествление немного неверное и его делают люди, которые далеки от нашего региона, – подчеркнул М.Туйганов.

Фото: kostacademy.edu.kz

В противовес этому выступает другая категория людей, которая считает, что праздник и вовсе стоит отменить.

- У нас есть некоторые новомодные течения в исламе, которые не признают Наурыз как праздник. Они призывают не отмечать его, ссылаясь на то, что якобы в исламе, которого придерживался основатель пророк Мухаммед, упоминаний о таком дне нет. Плюс ко всему, в этот период люди восхваляют природное явление – переход из зимы в весну , а это, по мнению приверженцев, является нарушением поклонения единобожию. В нашей стране тоже есть представители таких течений, – говорит спикер.

Но, по словам эксперта, это неправомерно. Официальное казахстанское духовенство и духовенства всех стран, где празднуется Наурыз, признали, что этот праздник можно отмечать и он не противоречит канонам ислама.