Наурыз не противоречит канонам Ислама – эксперт
Мырзарбек Туйганов - начальник Центра подготовки специалистов УИС по противодействию экстремистской идеологии Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, подполковник полиции. Корреспонденту агентства Kazinform он рассказал, почему некоторые отождествляют Наурыз с исламом, а некоторые выступают противниками праздника.
Ошибочно признавать, что ислам и Наурыз - что-то одно целое. По словам спикера, эта ассоциация сформировалась из-за того, что Наурыз - это праздник Востока, и не индокитайского, а именно Ближнего Востока, арабского мира, Средней Азии, где находится ареал мусульман.
- Скорее всего, некоторые люди так посчитали из-за соседства праздника и Исламского мира. Но, хочу отметить, такое отождествление немного неверное и его делают люди, которые далеки от нашего региона, – подчеркнул М.Туйганов.
В противовес этому выступает другая категория людей, которая считает, что праздник и вовсе стоит отменить.
- У нас есть некоторые новомодные течения в исламе, которые не признают Наурыз как праздник. Они призывают не отмечать его, ссылаясь на то, что якобы в исламе, которого придерживался основатель пророк Мухаммед, упоминаний о таком дне нет. Плюс ко всему, в этот период люди восхваляют природное явление – переход из зимы в весну , а это, по мнению приверженцев, является нарушением поклонения единобожию. В нашей стране тоже есть представители таких течений, – говорит спикер.
Но, по словам эксперта, это неправомерно. Официальное казахстанское духовенство и духовенства всех стран, где празднуется Наурыз, признали, что этот праздник можно отмечать и он не противоречит канонам ислама.
- Кроме того, есть ученые, которые доказали, что в некоторых эпизодах жизнеописания Пророка и его последователей есть информация, где они поддерживают идею о том, что если этот праздник объединяет и дарит добро и мир, то его нужно отмечать. Поэтому считать Наурыз чуждым – это безосновательное мнение. Такие доводы можно контрагументировать. Плюс ко всему цель таких людей дискредитировать этот день и разобщить наш народ, – заключил спикер.