Наурыз мейрамы ярко отметили в ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО, при координации постоянного представительства Казахстана при международных организациях в Париже, двенадцать стран, где масштабно отмечают Наурыз мейрамы, провели ежегодное торжественное мероприятие по случаю главного праздника весны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле приняла участие в мероприятии. С приветственными выступлениями к его участникам обратились президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску и первый заместитель генерального директора Организации Син Цюй.

В своей речи он поздравил всех с Наурыз мейрамы, подчеркнув важность этого праздника как достояния всего человечества, отражающего общее наследие обширного региона с древними культурными традициями.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, выступивший от имени двенадцати стран, отметил, что Наурыз мейрамы объединяет вокруг общих ценностей людей мира и доброй воли, невзирая на религиозные, этнические или языковые различия.

Фото: МИД РК

- По всему миру Наурыз приносит перерождение не только в природе, но и в наших душах, символизируя неизбежную победу тепла над холодом, светлого над тёмным, надежды и любви над отчаянием и ненавистью, – подчеркнул казахский дипломат.

Многие отметили совпадение Наурыза со священным для мусульман месяцем Рамазан, что отражает взаимовлияние и синергию различных культурных и духовных традиций, ценностей взаимоуважения и солидарности.

В праздновании Наурыз мейрамы приняли участие руководство ЮНЕСКО, аккредитованные при ней дипломатические миссии государств-членов, сотрудники Секретариата, делегаты 219-й сессии Исполнительного совета Организации и представители диаспор стран, где широко отмечают этот праздник.

Фото: МИД РК

В насыщенной концертной программе мероприятия были представлены также произведения традиционной музыки Великой степи в исполнении солистов Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Перизат Тураровой (домбра, вокал) и Айгерим Елемесовой (жетіген).

Фото: МИД РК

Гостей мероприятия угощали праздничными национальными блюдами, в том числе казахской кухни.

Фото: МИД РК

В декабре текущего года Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на своей очередной сессии в г. Асунсьон, Парагвай, рассмотрит обновлённую номинацию «Наурыз» для внесения её в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества от имени уже 13 стран – Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также Монголии, которая подала официальную заявку на присоединение к данной номинации с учётом масштабного празднования Наурыза в этой стране этническими казахами.