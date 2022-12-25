Наука взаимоотношений: Как перестать бояться людей и стать счастливым

25 Декабря 2022, 16:25

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблема насилия в казахстанских семьях с некоторых пор настолько актуальна, что обративший на это внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие. В своем Послании Глава государства подчеркнул, что «домашнее насилие нельзя игнорировать. Если тех, кто разрушает семью, не накажут, они впадут в еще большую депрессию. А жертвы совершенно беззащитны. Думаю, пора ужесточить наказание за такие действия». На темы семейных отношений, воспитания подрастающего поколения, психологической помощи в трудных жизненных ситуациях корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с известным в Казахстане психологом.

Своим опытом помощи людям, нуждающимся в советах и общении с психологом, поделилась международный психотерапевт, общественный деятель, автор серии книг, семинаров и тренингов по педагогике и психологии отношений Марина Таргакова. Она автор пяти изобретений, имеющих международный патент в области психиатрии и эндокринной патологии, действительный член Международной Академии авторов научных открытий и изобретений.

В 2004 году Марина Таргакова признана лучшим экспертом-психологом в Республике Казахстан, в 2015 году удостоена звания «Рыцарь Гуманной педагогики». Вместе со своей командой она организовывает фестивали, ретриты, семинары и тренинги в Америке, Европе, России и странах СНГ.

- Марина Замшарифовна, Вы активно путешествуете по разным странам, проводите социально-образовательные проекты, помогающие разобраться в себе семейным парам, молодым родителям, пожилым людям, подросткам. Как Вы считаете, что делать женщинам, которые подвергаются насилию в семье?

- Нет одного рецепта для всех женщин. Каждая женщина индивидуальна, и каждое насилие тоже индивидуально. В любом случае, взаимоотношения - это улица с двусторонним движением. Каждому нужно обучаться, и мужчинам, и женщинам. Мужчина, который поднимает руку на женщину, - это на самом деле не выросший ребенок. Это означает, что у него нет никаких аргументов, у него отсутствует разум для того, чтобы обосновать свою точку зрения. Слово - это гораздо более действенная сила, нежели рукоприкладство. Но, если разума нет, то слова заканчиваются, и в ход идут кулаки. Такой человек совершенно не в ладах с собой. Скорее всего, с ним так «разговаривали» в детстве, он не знает, как по-другому. И поэтому ему кажется, что удар - это стопроцентный аргумент. Я знаю очень много мужчин, которые начинают совершенно по-другому видеть мир, когда они учатся говорить, доносить свое мнение словами. Та же самая история с женщинами. Очень важно семьям обучаться.

Я помню, как-то раз приехала к своей подруге. Мы стояли на кухне, готовили с детишками, и тут я спрашиваю, есть ли у них сметана. Подруга отвечает, что сметаны нет, но, говорит, сейчас я попрошу мужа сходить в магазин. Кричит ему: «Мурат, сходи в магазин!». Он ей отвечает: «Хорошо, одеваюсь». Проходит две минуты, она ему снова кричит, и уже металл в голосе. Проходит еще пять минут, она уже требует: «Мурат, до каких пор я буду ждать?!». Я думала, он сейчас ее ударит. Но муж вылетает из квартиры, хлопает дверью. Подруга говорит: «Ты видела, с каким видом он вылетел?!», я отвечаю: «Я видела, с каким видом он вылетел, но ты видела, как ты с ним разговаривала перед этим?».

Понятно, что женщин нельзя бить, это 100%. Но отношения - это всегда двустороннее движение. Я говорю подруге, представь себя на его месте - ты не можешь быстрее одеться, ты в другой комнате. Она говорит: «Неужели я себя так вела? Потому что внутри я не кричала, я ему просто говорила».

Несомненно, очень важно, чтобы люди стали более чуткими и были сосредоточены не только на себе. Есть, конечно, люди, которые не способны обучаться. Я считаю, что семью надо спасать, как тонущего ребенка. Но, если идет угроза жизни, и если человек не хочет меняться, тут нужно только катапультироваться.

- Проблемы «отцов и детей» - вечная тема. Но сегодня мы зачастую видим не только вызывающее поведение молодых людей, но и увлечение запрещенными веществами, разрушающими психику и организм в целом. Как объяснить подрастающему поколению, что алкоголь и наркотики - это не единственные «радости» в жизни?

- Молодежь, как и абсолютно каждого человека, нужно обучать с интересом. То есть не формировать у него чувство вины, стыда, потому что в таком случае у человека начинается психологическая глухота. Мало кого убедили просто давление, проповеди. В человеке надо просто разогреть интерес к трансформации. То есть, когда юный человек понимает, что тот уровень сознания, на котором он находится сейчас, - это не предел, а только начало его развития, тогда у любого пробуждается интерес. К сожалению, сейчас очень легкодоступны развлечения, и человек, тем более ребенок, путает развлечение с развитием. Порой молодежи кажется, что если они в курсе трендов, то это круто. Нам нужно показать совершенно другой мир, другой вкус, но это сразу не придет. Как добавляя по капле молоко в чернила, со временем останется только молоко, так и нам нужно проявить терпение и творческими способами подойти к решению таких проблем с молодежью. Самое главное - полюбить науку взаимоотношений, ведь в конечном итоге мы счастливы от того, какие у нас отношения с людьми.

Даже если человек ударил жену, у него счастья не добавится. Счастье - это глубинное понятие, от виртуального мира счастья внутри не прибавится. И нужно показать молодым людям разницу этого счастья, когда мы, например, общаемся с живыми людьми на глубокие темы, когда с каждым общением происходит откровение, удивление и, знаете, такая внутренняя радость.

Таким образом, мы учимся друг у друга. Это то, чему я посвятила жизнь. Я вижу, как это работает с подростками, семейными парами, пожилыми людьми. У каждого возраста своя особенность, и под этот возраст нужно давать ту пищу для размышлений, которая очень необходима ему сейчас.

- Стало популярным обращаться к психологам по наболевшим проблемам. По каким признакам можно определить хорошего психолога как специалиста?

- Психолог психологу рознь. Известный литовский психолог Александр Алексейчик говорил, что большая часть психологов лечится во время клиентов и за счет клиентов. Многие люди, у которых что-то не ладится, думают, что могут пойти учиться на психолога и решить, таким образом, свои собственные проблемы. Психология становится очень популярной, люди возлагают на нее множество надежд. Сейчас психолог играет роль чуть ли не духовного наставника. Есть, конечно, такие люди, - мастера налаживать контакт, обращать человека вглубь себя.

Австрийский психиатр Виктор Франкл говорил, что если есть во имя чего, то можно пережить любое горе. Есть такие глубокие люди. Но также есть люди, которые сами неудачливы в своей жизни. Чему научит такой неудачник? Только такой же неудаче.

К сожалению, случаи заболевания депрессией, суицидальные наклонности только увеличиваются, и люди думают, что нам нужно еще больше психологов - но, прежде всего, необходимо учить людей науке взаимоотношений.

- Как Вы думаете, почему у людей в наши дни возросла потребность в психологах?

- Знаете, раньше были очень крепкие семьи. Можно было посидеть с близкими, поговорить неспешно за чашкой чая. Мы ходили в горы, ставили палатку, разжигали костры на очередной вершине. Сейчас ритм жизни настолько возрос, что некогда разговаривать по телефону, нет времени для другого человека, даже для самого себя. Теперь, чтобы тебя приняли, выслушали, дали совет - нужно платить. Мы покупаем то, что должно быть естественным образом в семье, с друзьями. Мы покупаем эти глубокие беседы, которые должны обновлять наш внутренний мир, потому что у человека есть потребность, чтобы его выслушали.

Любое общение - это обмен сознанием. А сейчас это в основном деловое общение. Человек идет и покупает это время, чтобы излить свою душу. Но если бы у него были рядом по-настоящему близкие люди, единомышленники, бескорыстные люди - он бы не ходил никуда, кроме них. Потому что эти отношения, семейные, должны развиваться. Если ты просто купил сессию у одного психолога, потом у следующего - это ни к чему не обязывает. А отношения - уже обязывают. И на самом деле человек развивается в глубоких, доверительных, долгосрочных отношениях.

- Есть ли способ наладить контакт людям, которые перестали общаться с собственными родственниками на политической почве?

- Знаете, это такой вопрос, на который что бы я ни ответила, всегда найдутся те, кто будет категорически недоволен. Поэтому я приведу пример, который очень потряс меня. На недавних Педагогических чтениях Шалва Александрович Амонашвили, которому 91 год, рассказал о своих воспоминаниях. Когда он был маленький, отец ушел на фронт. Ему было 9 лет. Отец пропал без вести. Под конец войны в Грузию ссылали военнопленных немцев. Тогда был голод, давали только 200 граммов хлеба в день. Он говорит: «Очень часто я наблюдал такую картину: стук в дверь - а на пороге немцы. Они были очень худые, они не знали ни грузинский, ни русский. Они просто стояли с протянутой рукой - просили так еду. А у нас самих есть нечего, но мама все равно шла, разрезала этот кусок хлеба, набирала, что выросло на огороде, и выносила немцам. И я потом спрашивал: «Мама, ну как же так?! Отца же убили там! Они воюют на другой стороне!». А мама вздыхала и говорила: «Ну, мы же люди, сынок… Мы же люди, как же не делиться?».

Шалва Александрович сказал, что пронес этот пример через всю свою жизнь. Слава Богу, что есть такие люди, которые понимают, что мы не судьи. Бог должен судить. А человек не должен терять доброту, честность, достоинство. Вот какие люди сейчас нужны.

- Спасибо за беседу!

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