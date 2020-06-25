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Наука в цене: в период пандемии объём услуг в области биотехнологий увеличился

25 Июня 2020, 12:41
Наука в цене: в период пандемии объём услуг в области биотехнологий увеличился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в период пандемии объём услуг по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области биотехнологий подскочил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

За первый квартал текущего года услуги в области научных исследований и разработок составили 19,1 млрд тг — на 6,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее (ИФО — 91,2%).

62,3% всех услуг пришлось на Алматы, это 11,9 млрд тг — практически столько же, сколько было в прошлом году. Ещё 12,5% пришлось на ВКО (2,4 млрд, против 1,6 млрд тг годом ранее), и 9,9% — на Нур-Султан (1,9 млрд, против 1,6 млрд тг в I квартале 2019 года).

«В сфере естественных наук и инженерии, на которую пришлось 86,4% от всех услуг в секторе, наибольший объём средств был направлен на научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли: 1,1 млрд тг, против 1,9 млрд тг годом ранее. Ещё 1,1 млрд тг пришлось на научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий. Здесь на фоне общего спада наблюдается взрывной рост вложений: объём услуг подскочил к первому кварталу прошлого года сразу в 3,3 раза», - говорится в сообщении.


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