Наука против пустыни: почему не удается озеленить дно Арала

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, общая площадь высохшего дна Аральского моря составляет около шести миллионов гектаров. Из этого объема 2,8 миллиона гектаров находятся в пределах территории Казахстана.

В период с 1993 по 2001 годы лесомелиоративные работы охватили 54 795 гектаров. К 2021 году эта цифра увеличилась до 188 825 гектаров.

Как сообщили в Аральском государственном учреждении по охране лесов и животного мира, в 2021 году в состав государственного лесного фонда была включена территория в 500 тысяч гектаров, изъятая из водоохранной зоны высохшего морского дна.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаеваы

— В прошлом году к лесному фонду добавилось еще 302 032 гектара, в результате чего общая площадь, закрепленная за Аральским лесным учреждением, достигла 1 376 119 гектаров. На сегодняшний день из запланированных 1,1 миллиона гектаров освоено 790 930 гектаров, — сообщил заместитель директора учреждения Медет Нурланов.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области, общая площадь земель государственного лесного фонда на территории области составляет 7,3 миллиона гектаров. Из них 3,8 миллиона гектаров — это земли, покрытые лесами.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

— В текущем году на высохшем дне Аральского моря запланировано проведение фито-лесомелиоративных мероприятий на площади 100 тысяч гектаров. В том числе, на 15 тысячах гектаров будут высажены саженцы саксаула, а на 85 тысячах гектаров будет произведен посев галофитных семян, — сообщил заместитель руководителя управления Кайрат Жансултанулы.

По мнению ученых, реализуемая по инициативе Президента работа не только способствует восстановлению лесного фонда страны, но и является важным шагом в деле сохранения экологического баланса, снижения негативного влияния климатических изменений, а также предотвращения процессов опустынивания и деградации почв.

Следует отметить, что казахстанская часть дна Аральского моря более соленая по сравнению с узбекской территорией. Именно поэтому лесомелиоративные работы на этих землях проводятся строго в соответствии с научными рекомендациями. Это единственный способ добиться повышения всхожести саксаула.

— В последние годы лесные вредители и инфекционные заболевания представляют собой серьезную угрозу для лесных экосистем. Эти факторы негативно влияют на устойчивость лесов, жизнеспособность саженцев и общую эффективность восстановительных мероприятий. В связи с этим обеспечение охраны лесов и фитосанитарной безопасности страны является стратегически важной и актуальной задачей. Для успешной реализации масштабных планов по увеличению лесных ресурсов необходимо наладить тесное сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, отраслевыми структурами и квалифицированными специалистами, — подчеркнул директор Казахского НИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева (г. Алматы) Бахытжан Дуйсембеков.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Ученые института в прошлом году провели мониторинг однолетних кустарников саксаула, выращенных в постоянных семенных питомниках Кызылординской области.

По итогам мониторинга было установлено, что в питомниках Кызылорды, Арала и Казалы проросло лишь 30-40% посеянных семян, а в Кармакшинском районе — только 30%. Саженцы массово погибли из-за нашествия вредителей.

В питомниках Кызылорды, Арала и Казалы 5–10% растений были поражены галлицами (сecidomyiidae stefanio deformans Marik), тогда как в Кармакшинском питомнике уровень поражения достигал 80–90%.

Исследования показали: большая часть молодого саксаула, посаженного на дне Аральского моря, погибает от вредителей и болезней

— Наши специалисты провели исследование черного саксаула, высаженного на высохшем дне Аральского моря, расположенном на глубине 65 метров ниже уровня моря. Цель — превратить деградированные территории в полноценные лесные массивы. В ходе изучения насаждений возрастом 5, 10 и 15 лет было установлено, что представители семейства галлиц (насекомые-вредители) перешли в фазу зимовки. Посадки 2021 года оказались полностью повреждены сосущими вредителями, что остановило их рост. Ни одного мероприятия по борьбе с вредителями предусмотрено не было. По итогам исследований был составлен научный отчет и направлен в Министерство. Проведена фитосанитарная экспертиза семян саксаула. С целью их оздоровления до посева проведены лабораторные исследования и разработаны предложения по эффективным методам обработки, — сообщил директор Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Бахытжан Дуйсембеков.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

По словам главы института, в Казахстане практически отсутствуют комплексные и научно обоснованные прикладные исследования, посвященные агротехнике выращивания саксаула — от посева семян и обеспечения их всхожести до ухода за саженцами в естественных условиях.

В процессе научной работы выяснилось, что большинство семян деревьев, собранных в различных регионах страны и в питомниках лесных хозяйств, показывают крайне низкую всхожесть как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Даже в случае успешного прорастания, большая часть растений оказывается пораженной различными болезнями и не способна адаптироваться к условиям окружающей среды.

— Исследования доказали, что в составе семенного материала содержится комплекс фитопатогенов — грибов, бактерий и вирусов. Эти патогены не только снижают качество посадочного материала, но и серьезно препятствуют восстановлению лесов и повышению устойчивости лесных экосистем. Восстановление саксаульных насаждений на высохшем дне Арала требует посадочного материала исключительно высокого фитосанитарного качества. Добиться этого возможно только с применением научно обоснованных методов предварительной обработки семян и постоянного мониторинга, — подчеркнул Бахытжан Дуйсембеков.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Ученые предложили шесть комплексных шагов для эффективного восстановления деградированных земель дна Аральского моря:

Первое — проведение лесопатологического и фитосанитарного мониторинга. Это включает в себя определение видового состава вредоносных организмов в питомниках саксаула и оценку очагов распространения вредителей и патогенов.

Второе — фитосанитарная экспертиза семян саксаула. С применением современных методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится точная идентификация возбудителей грибковых и бактериальных инфекций на видовом уровне.

Третье — съемка NDVI. С помощью беспилотных летательных аппаратов возможно определять физиологическое состояние растений и степень их развития.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Четвертое — разработка составов биологически активных препаратов, предназначенных для оздоровления семян и саженцев саксаула от фитопатогенов и вредителей.

Пятое — проведение полевых экспериментальных исследований для тестирования новых методов и технологий.

Шестое — испытание пестицидов и биопрепаратов как в лабораторных, так и в полевых условиях для определения их эффективности и безопасности.

Фото: Институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева

Ученые подчеркивают, добиться реальных и устойчивых результатов можно только при условии государственной поддержки научных проектов и тесного взаимодействия между наукой и производством. Только в этом случае возможно комплексное и эффективное восстановление лесных экосистем на дне Аральского моря.

Напомним, в этом году на высохшем дне Арала будет проведена работа по фитолесомелиорации на 100 тысячах гектаров.