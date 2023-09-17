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    17:47, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наука придаст нефтяной сфере новую жизнь - Нурлан Жумагулов

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    Фото: facebook.com/N.Zhumagulov
    Казахстанскими учеными в пластовой воде месторождения Жанаозен обнаружен сквален, широко применяемый в косметике и производстве вакцин. Об этом заявил директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов, передает МИА «Казинформ».
    «А вы знали, что теоретически пластовая вода с месторождения Жанаозен может приносить $5 млрд в год? Казахстанскими учеными в пластовой воде месторождения Жанаозен обнаружен сквален, широко применяемый в косметике и производстве вакцин.Содержание сквалена в экстракте достигает 1,5%. Из пластовой воды месторождения Жанаозен можно в год выделять до 1500 т. При стоимости 100 г сквалена – 150 000 тенге доход может составить до 5,3 миллиарда долларов», - написал Нурлан Жумагулов в Facebook.

    По его словам, дело в том, что для поддержания пластового давления в месторождения Озенмунайгаз закачивается морская вода. За десятки лет в пласте уже образовалась своя фауна.

    «Не секрет, что из-за эрозии и коррозии, образованных от закачки морской воды, трубы НКТ часто выходят из строя на Жанаозене. Этим и обусловлено огромное количество ремонтных бригад в Озенмунайгаз. Вовлечение науку в нефтянку может придать новую жизнь в казахстанскую нефть.Более того, мангышлакская нефть содержит до 23% парафина. Куда девается парафин? Можно ли как-то коммерциализировать данный вопрос? Хочется, чтобы деньги недропользователей на НИОКР (десятки миллиардов тенге в год) на такие интересные проекты», - добавил эксперт.

    Теги:
    Наука Нефть Наука и инновации Нефть/газ
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