Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Наука нуждается в государственной поддержке - Алтай Кульгинов

6 Января 2023, 15:34
Наука нуждается в государственной поддержке - Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская наука нуждается в государственной поддержке. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов на расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится огромная работа нашим научным сообществом, ректорами вузов, университетами. Мы обсудили те планы, которые предстоит решить. Это вопросы цифровизации, вопросы повышения квалификации наших педагогов, правильное прогнозирование в потребности кадров в будущем, новые специальности, которые нам нужны. Очень много работы предстоит сделать. Чтобы выдержать конкурентоспособность, нам нужно очень хорошо потрудиться. Самое главное, чтобы те научные исследования могли найти практическое применение. Для этого мы должны создать условие. Конкретные поручения Главы государства направлены на то, чтобы развивать науку. Наука нуждается в государственной поддержке», - сказал Алтай Кульгинов.

Самой главной задачей, по словам вице-премьера, остается то, чтобы побольше казахстанцев приходили в науку.

«Государственные средства выделяются, работникам НИИ повышаются заработные платы, гранты выделяются на научные исследования, на стартап-проекты. Мы хотим, чтобы бизнес и наука скоординированно вместе работали», - поделился он.

Следующий важный вопрос, по словам вице-премьера, вузам необходимо обеспечить современное образование молодежи.

«Важно, чтобы университеты были обеспечены современными лабораториями, обновленной библиотекой и постоянно повышали квалификацию преподавателей. С этой целью необходимо провести тщательную работу по созданию центров академического превосходства на базе 20 вузов. Несмотря на то, что эти работы начаты в 2021 году, мы пока не видим реальных результатов. Потому что Министерством своевременно не проделана подготовительная работа с вузами. Надо это совершенствовать», - отметил вице-премьер.


Новости по теме
Из-за морозов школы Актобе переходят на онлайн-обучение
Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн
Ученики начальных классов в Атырау переведены на дистанционное обучение
Теги:
Читайте также
В Алматы установят 17 сейсмических станций
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега
После 38 лет на орбите американский спутник упадет на Землю
Трагический Қаңтар, новые министры и планы – обзор первой недели года в Казахстане
Гибкий рабочий график позволяет повысить производительность труда - исследование
Научный проект по замене позвонков на смоделированный имплантат реализован в НЦЦ
Организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ поручил Премьер-Министр РК
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей