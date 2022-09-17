Наука, космос и музыка – репортаж из Национальной академии наук

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальной академии наук (НАН) РК состоялась научно-практическая конференция «Приоритеты механики и теории автоматического управления в развитии космической техники и технологий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более ста представителей науки и космоса из Казахстана, Кыргызстана, Италии, Китая и России приняли участие в научном форуме, приуроченном к 75-летию академика НАН РК, Национальной инженерной академии (НИА) РК Мейрбека Молдабекова.

«Роль профессора Молдабекова – как уникального организатора науки, космической отрасли, его вклад ученого с мировым именем занимает особое место в истории нашей страны», - отметил в своем вступительном слове модератор форума, сенатор Парламента РК, летчик-космонавт РК Талгат Мусабаев.

Президент НАН РК Мурат Журинов вручил юбиляру Золотой знак Национальной академии наук Казахстана.

Свое признание заслуг профессора Молдабекова не только в научных исследованиях, но и в практической реализации проектов выразили зарубежные ученые, коллеги, друзья.

Профессор Римского университета Тор Вергата Ceccarelli Marco презентовал разработки по робототехнике, отметив, что сотрудничество итальянских ученых с Казахстаном берет начало с национальной школы академика Жолдасбекова.

Своим видением перспектив сотрудничества Китая и Казахстана в области науки и техники поделился консул по науке и технике посольства КНР в РК Чжан Вей. «Я восхищен достижениями казахстанских ученых, преемственностью поколений. Сегодняшняя конференция в этом храме науки - знак признания этих традиций, передачи опыта академиков молодежи», - подчеркнул китайский дипломат.

Главный итог любого ученого не только его достижения в науке, но и его ученики, которые продолжают и внедряют исследования в жизнь.

Профессора Мейрбека Молдабекова своим учителем считает экс-руководитель Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов и нынешний председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов, который зачитал приветственный адрес от имени министра Багдата Мусина.

«Для меня Мейрбек Молдабекович – пример скромности и профессионализма. Он - великий ученый, патриот страны. Именно благодаря академику Молдабекову был разработан и принят Закон РК «О космической деятельности» - конституция космической отрасли», - сказал советник председателя правления АО «Республиканский центр космической связи» Е. Шаймагамбетов.

Бывший сотрудник Казкосмоса Баглан Казиев, который десять лет назад ушел в частный бизнес, создав успешную компанию «Казаэроспейс» отметил: «Синонимы слова «космос» для нас, специалистов - это наукоемкость, высокотехнологичность, инновационность. Именно Мейрбек Молдабекович придает казахстанскому космосу наукоемкость, которая является основой космической деятельности».

Кандидат физико-математических наук Раушан Акназарова - заместитель директора департамента дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) АО « Национальный центр космических исследований и технологий» рассказала, что работает вместе с М. Молдабековым с 80-х годов.

«Мейрбек Молдабекович - ведущий ученый страны в области механики и машиноведения. Считаю, что он также стал одним и основателей космической отрасли Казахстана. Созданная им команда специалистов инженеров-конструкторов космической техники реализовала проект первой национальной космической системы научно-технологического назначения. Будучи музыкантом легендарной группы «Дос- Мукасан», он до сих пор сохранил оптимизм и задор молодости», - подчеркнула Раушан Болатовна.

Все, с кем довелось пообщаться на конференции, отметили особую черту академика Молдабекова - его огромную трудоспособность, скромность, доступность, открытость, несмотря на высокие регалии ученого мирового масштаба. Так сказать, удивительный симбиоз науки, практики и творчества.

Умение сочетать и сохранять на работе научную и творческую атмосферу назвал его лучшим качеством ученик и последователь Амандык Тулешев - генеральный директор Института механики и машиноведения им. У. Жолдасбекова. А Даулет Ахмедов - научный руководитель Института космической техники и технологий считает, что ИКТТ - это детище профессора Молдабекова.

«Это все энергия Космоса», - улыбается юбиляр, которого наградили десятком медалей и вручили столько же национальных костюмов, как аксакалу казахстанской науки и космоса.

Сам же Мейрбек Молдабекович выступил на конференции с докладом, в котором был сделан тщательный анализ четырех этапов создания и развития научно-технологической базы космической отрасли Республики Казахстан.

Самым динамичным и эффективным периодом работы Казкосмоса был назван период 2007-2014 годов, когда космической деятельностью страны занимался отдельный государственный орган – Национальное космическое агентство во главе с Талгатом Мусабаевым.

«Именно в этот период был сделан огромный шаг в развитии наукоемкого сектора экономики страны - космической отрасли. Такой же особый подход и внимание к развитию казахстанской науки и космоса необходим и сегодня», - считает академик НАН РК М. Молдабеков.

На конференции была представлена выставка научных достижений в области механики, образцы космической техники научных институтов страны.

В своем интервью в день своего юбилея академик Молдабеков подчеркнул, что своим главным богатством и итогом работы считает именно людской ресурс своих друзей, коллег, профессионалов своего дела, честных и преданных своей Родине людей, умеющих служить своему народу.

«Что касается лично меня, то, оглядываясь на пройденный жизненный путь, чувствую только благодарность. Всевышнему, родным и близким, людям, которые оказались надежными спутниками на этом, в самом деле, космическом пути. Ты счастлив, когда понимаешь, что сумел в жизни воплотить свои мечты, планы. И твое служение науке, космосу и творчеству состоялось», - отметил юбиляр.