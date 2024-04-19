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    12:41, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Наука должна идти навстречу госменеджменту — Бакытжан Темирболат

    УДП РК
    Фото: УДП РК

    Президентский центр РК совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО провели международную конференцию «Укрепление научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии». Мероприятие было приурочено к Международному десятилетию наук в интересах устойчивого развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат в своей приветственной речи отметил, что наука должна идти навстречу государственному менеджменту, создавая сильные экспертно-аналитические центры, способные обеспечивать эффективность принимаемых решений.

    — Глава государства на апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям этого года подчеркнул, что отечественная наука не должна существовать в отрыве от насущных вопросов общества. Государству необходимы рекомендации, обоснованные комплексными научными исследованиями, — сказал он.

    И.о. директора Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич выделил важность интеграции традиционных знаний коренных народов Центральной Азии с современными научными методами. Он призвал к укреплению научной инфраструктуры, инвестированию в молодых исследователей и развитию международного партнерства.

    Амир Пирич
    Фото: Амир Пирич

    В свою очередь, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев выступил с предложением заключить меморандум между НАН и ЮНЕСКО по созданию научно-исследовательских центров и лабораторий в Казахстане. Он выразил надежду, что совместная работа на системной основе будет способствовать укреплению научного сотрудничества для устойчивого развития стран ЦА.

    УДП РК
    Фото: УДП РК

    По словам директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Еркина Тукумова, вопрос глубокого междисциплинарного изучения Центрально-Азиатского региона требует дальнейшей проработки. В настоящее время на базе КИСИ создается специальная научная школа по изучению Центральный Азии, где будут задействованы специалисты из различных областей: социологи, политологи, экономисты, климатологи и др.

    В ходе своего выступления генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков рассказал о завершении комплексного экологического обследования всей территории Семипалатинского испытательного полигона, площадью более 18 тысяч квадратных километров.


    — Теперь радиационная ситуация на данной территории полностью известна. С учетом полученных результатов исследований, на сегодня порядка 8 тыс. кв. км. еще остается в рамках новых границ полигона, в то время как около 10 тыс. кв. км. уже может быть отдано в народное хозяйство для использования в различных целях, начиная от сельскохозяйственных, заканчивая организацией производства, добычей природных ископаемых, — сообщил он.

    УДП РК
    Фото: УДП РК

    Своим мнением также поделился первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акромжан Неъматов. Он считает, что реализация целей в области устойчивого развития, как в глобальном масштабе, так и в регионе могло бы способствовать принятию программы академической мобильности в Центральной Азии.


    — Это позволило бы вовлечь в процесс развития регионального сотрудничества молодых специалистов и экспертов, ведущие вузы, научно-исследовательские центры, технопарки и бизнес. В качестве платформы для отработки реализации такой программы могла бы выступить Конференция министров образования стран Центральной Азии, — отметил Акромжан Неъматов.

    Итогом пленарного заседания стало оглашение Обращения участников конференции, разработанное учеными-исследователями в ходе мероприятия. Документ будет передан в Министерство науки и высшего образования РК для дальнейшей работы.

    В Обращении отражено следующее:

    • текущая ситуация по этическим аспектам науки, рекомендации по свободе и безопасности исследований, а также по этическим аспектам исследований в Центральной Азии;
    • рекомендации по международному финансированию научных исследований; 
    • рекомендации по финансированию научных исследований со стороны Правительства РК;
    • рекомендации по вопросам ответственности научных учреждений и ученых перед обществом.
    Теги:
    Наука УДП Миннауки и высшего образования РК ЮНЕСКО Алматы Центральная Азия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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