Наука должна идти навстречу госменеджменту — Бакытжан Темирболат
Президентский центр РК совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО провели международную конференцию «Укрепление научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии». Мероприятие было приурочено к Международному десятилетию наук в интересах устойчивого развития, передает корреспондент агентства Kazinform.
Директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат в своей приветственной речи отметил, что наука должна идти навстречу государственному менеджменту, создавая сильные экспертно-аналитические центры, способные обеспечивать эффективность принимаемых решений.
— Глава государства на апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям этого года подчеркнул, что отечественная наука не должна существовать в отрыве от насущных вопросов общества. Государству необходимы рекомендации, обоснованные комплексными научными исследованиями, — сказал он.
И.о. директора Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич выделил важность интеграции традиционных знаний коренных народов Центральной Азии с современными научными методами. Он призвал к укреплению научной инфраструктуры, инвестированию в молодых исследователей и развитию международного партнерства.
В свою очередь, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев выступил с предложением заключить меморандум между НАН и ЮНЕСКО по созданию научно-исследовательских центров и лабораторий в Казахстане. Он выразил надежду, что совместная работа на системной основе будет способствовать укреплению научного сотрудничества для устойчивого развития стран ЦА.
По словам директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Еркина Тукумова, вопрос глубокого междисциплинарного изучения Центрально-Азиатского региона требует дальнейшей проработки. В настоящее время на базе КИСИ создается специальная научная школа по изучению Центральный Азии, где будут задействованы специалисты из различных областей: социологи, политологи, экономисты, климатологи и др.
В ходе своего выступления генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков рассказал о завершении комплексного экологического обследования всей территории Семипалатинского испытательного полигона, площадью более 18 тысяч квадратных километров.
— Теперь радиационная ситуация на данной территории полностью известна. С учетом полученных результатов исследований, на сегодня порядка 8 тыс. кв. км. еще остается в рамках новых границ полигона, в то время как около 10 тыс. кв. км. уже может быть отдано в народное хозяйство для использования в различных целях, начиная от сельскохозяйственных, заканчивая организацией производства, добычей природных ископаемых, — сообщил он.
Своим мнением также поделился первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акромжан Неъматов. Он считает, что реализация целей в области устойчивого развития, как в глобальном масштабе, так и в регионе могло бы способствовать принятию программы академической мобильности в Центральной Азии.
— Это позволило бы вовлечь в процесс развития регионального сотрудничества молодых специалистов и экспертов, ведущие вузы, научно-исследовательские центры, технопарки и бизнес. В качестве платформы для отработки реализации такой программы могла бы выступить Конференция министров образования стран Центральной Азии, — отметил Акромжан Неъматов.
Итогом пленарного заседания стало оглашение Обращения участников конференции, разработанное учеными-исследователями в ходе мероприятия. Документ будет передан в Министерство науки и высшего образования РК для дальнейшей работы.
В Обращении отражено следующее:
- текущая ситуация по этическим аспектам науки, рекомендации по свободе и безопасности исследований, а также по этическим аспектам исследований в Центральной Азии;
- рекомендации по международному финансированию научных исследований;
- рекомендации по финансированию научных исследований со стороны Правительства РК;
- рекомендации по вопросам ответственности научных учреждений и ученых перед обществом.