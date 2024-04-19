Президентский центр РК совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО провели международную конференцию «Укрепление научного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии». Мероприятие было приурочено к Международному десятилетию наук в интересах устойчивого развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат в своей приветственной речи отметил, что наука должна идти навстречу государственному менеджменту, создавая сильные экспертно-аналитические центры, способные обеспечивать эффективность принимаемых решений.

— Глава государства на апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям этого года подчеркнул, что отечественная наука не должна существовать в отрыве от насущных вопросов общества. Государству необходимы рекомендации, обоснованные комплексными научными исследованиями, — сказал он.

И.о. директора Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич выделил важность интеграции традиционных знаний коренных народов Центральной Азии с современными научными методами. Он призвал к укреплению научной инфраструктуры, инвестированию в молодых исследователей и развитию международного партнерства.

Фото: Амир Пирич

В свою очередь, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев выступил с предложением заключить меморандум между НАН и ЮНЕСКО по созданию научно-исследовательских центров и лабораторий в Казахстане. Он выразил надежду, что совместная работа на системной основе будет способствовать укреплению научного сотрудничества для устойчивого развития стран ЦА.

Фото: УДП РК

По словам директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Еркина Тукумова, вопрос глубокого междисциплинарного изучения Центрально-Азиатского региона требует дальнейшей проработки. В настоящее время на базе КИСИ создается специальная научная школа по изучению Центральный Азии, где будут задействованы специалисты из различных областей: социологи, политологи, экономисты, климатологи и др.

В ходе своего выступления генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков рассказал о завершении комплексного экологического обследования всей территории Семипалатинского испытательного полигона, площадью более 18 тысяч квадратных километров.



— Теперь радиационная ситуация на данной территории полностью известна. С учетом полученных результатов исследований, на сегодня порядка 8 тыс. кв. км. еще остается в рамках новых границ полигона, в то время как около 10 тыс. кв. км. уже может быть отдано в народное хозяйство для использования в различных целях, начиная от сельскохозяйственных, заканчивая организацией производства, добычей природных ископаемых, — сообщил он.

Фото: УДП РК

Своим мнением также поделился первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акромжан Неъматов. Он считает, что реализация целей в области устойчивого развития, как в глобальном масштабе, так и в регионе могло бы способствовать принятию программы академической мобильности в Центральной Азии.



— Это позволило бы вовлечь в процесс развития регионального сотрудничества молодых специалистов и экспертов, ведущие вузы, научно-исследовательские центры, технопарки и бизнес. В качестве платформы для отработки реализации такой программы могла бы выступить Конференция министров образования стран Центральной Азии, — отметил Акромжан Неъматов.

Итогом пленарного заседания стало оглашение Обращения участников конференции, разработанное учеными-исследователями в ходе мероприятия. Документ будет передан в Министерство науки и высшего образования РК для дальнейшей работы.

В Обращении отражено следующее: