На учёте полиции состоят 5 тысяч «трудных» подростков — МВД
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов на заседании Правительства сообщил о текущей ситуации с подростковой преступностью и мерами профилактики, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
— На учёте полиции находятся более 5 тысяч так называемых «трудных» подростков. При этом в рамках коррекционной работы досуговыми мероприятиями охвачены только 3000 несовершеннолетних. Акиматам необходимо обеспечить полный охват этой категории детей, — заявил Ержан Саденов на заседании Правительства.
Министр также обратил внимание на тревожную тенденцию увеличения числа несчастных случаев с участием детей в весенне-летний период. Среди них:
- выпадения детей из окон
- гибель в водоёмах и на каналах
- наезды автотранспорта на несовершеннолетних.
По словам главы МВД, в ведомстве проводится масштабная разъяснительная работа по профилактике таких случаев. Она охватывает различные площадки:
- сходы с гражданами
- отчётные встречи
- поквартирные обходы
- домовые и родительские чаты
- средства массовой информации и социальные сети.
— В целях усиления этой работы МВД предлагает Министерству культуры и информации, Министерству просвещения, а также акиматам активно подключиться к информационно-разъяснительной кампании, — подчеркнул Ержан Саденов.