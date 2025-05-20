На учёте полиции состоят 5 тысяч «трудных» подростков — МВД

— На учёте полиции находятся более 5 тысяч так называемых «трудных» подростков. При этом в рамках коррекционной работы досуговыми мероприятиями охвачены только 3000 несовершеннолетних. Акиматам необходимо обеспечить полный охват этой категории детей, — заявил Ержан Саденов на заседании Правительства.

Министр также обратил внимание на тревожную тенденцию увеличения числа несчастных случаев с участием детей в весенне-летний период. Среди них:

выпадения детей из окон

гибель в водоёмах и на каналах

наезды автотранспорта на несовершеннолетних.

По словам главы МВД, в ведомстве проводится масштабная разъяснительная работа по профилактике таких случаев. Она охватывает различные площадки:

сходы с гражданами

отчётные встречи

поквартирные обходы

домовые и родительские чаты

средства массовой информации и социальные сети.