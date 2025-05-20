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    12:36, 20 Май 2025 | GMT +5

    На учёте полиции состоят 5 тысяч «трудных» подростков — МВД

    Министр внутренних дел РК Ержан Саденов на заседании Правительства сообщил о текущей ситуации с подростковой преступностью и мерами профилактики, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    На учёте полиции состоят 5 тысяч «трудных» подростков — МВД
    Фото: freepik

    — На учёте полиции находятся более 5 тысяч так называемых «трудных» подростков. При этом в рамках коррекционной работы досуговыми мероприятиями охвачены только 3000 несовершеннолетних. Акиматам необходимо обеспечить полный охват этой категории детей, — заявил Ержан Саденов на заседании Правительства.

    Министр также обратил внимание на тревожную тенденцию увеличения числа несчастных случаев с участием детей в весенне-летний период. Среди них:

    • выпадения детей из окон
    • гибель в водоёмах и на каналах
    • наезды автотранспорта на несовершеннолетних.

    По словам главы МВД, в ведомстве проводится масштабная разъяснительная работа по профилактике таких случаев. Она охватывает различные площадки:

    • сходы с гражданами
    • отчётные встречи
    • поквартирные обходы
    • домовые и родительские чаты
    • средства массовой информации и социальные сети.

    — В целях усиления этой работы МВД предлагает Министерству культуры и информации, Министерству просвещения, а также акиматам активно подключиться к информационно-разъяснительной кампании, — подчеркнул Ержан Саденов.

    Теги:
    МВД РК Дети Полиция Несовершеннолетние
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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