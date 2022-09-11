Научный уикенд для всей семьи собрал свыше 4 тыс. участников в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане состоялся фестиваль науки, искусства и технологий PRO.NRG FEST, который можно было посетить всей семьей. 10 сентября в столичном Дворце школьников им. Аль-Фараби прошел научный уикенд – 4 тыс. человек стали его участниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Столица подхватила мировую тенденцию последнего десятилетия, когда масштабные научные фестивали уверенно заявили себя самым ярким способом популяризации науки. Формат научно-популярного уикенда отвечает главной идее фестиваля – продвижение науки и новых методов в образовании среди самой широкой аудитории: школьников, родителей и учителей.

Программа фестиваля была разработана так, чтобы дети, учителя и родители нашли ответы на свои вопросы и вдохновились на новый учебный год. Посетители фестиваля PRO.NRG.FEST получили уникальную возможность выбрать своего спикера и зарядиться энергией знаний – погрузиться в информационный поток лекций, получить навыки на мастер-классах, увидеть научные шоу.

Также в рамках фестиваля состоялся Финал национального этапа First Global Challenge – мирового чемпионата по робототехнике среди школьников. Команда-победитель отправится представлять Казахстан на мировом первенстве в Женеве среди более 190 команд из 160-ти стран.

PRO.NRG FEST проводится по инициативе образовательного фонда «Caravan of Knowledge», который развивает в Казахстане STEAM-образование: S – science (наука), T – technology (технологии), E – engineering (инженерия), A – art (творчество) и M – mathematics (математика). Сегодня STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.

Руководитель фонда Зарина Биюмбаева подчеркнула: «Мы убеждены, что такие фестивали, как PRO.NRG.FEST – это один из лучших форматов, который позволяет повысить интерес к науке, новым технологиям, эффективным образовательным решениям у казахстанцев. Мы объединили на одной площадке молодых ученых, популяризаторов науки, креативных педагогов, которые продвигают в Казахстане самые передовые образовательные практики».

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов отметил, посетив фестиваль:

«Министерство всегда готово поддерживать такие образовательные инициативы, которые смогут подготовить новое поколение ученых и инженеров. Но любые изменения начинаются с учителей, которые готовы постоянно учиться новому и передавать актуальные знания детям».

Как это было. Активности для детей

Казахстанский учитель химии с аудиторией в TikTok 1 млн подписчиков Улан Усенов провел красочное научное шоу на открытом воздухе и доказал, что химические опыты похожи на магию. А учитель из Италии Пьетро Олла совместил научные эксперименты с цирковыми и театральными приемами, устроив настоящий перформанс для детей. Британский ученый Майкл Лондесборо рассказал о «пластиковом веке», в котором мы все живем и объяснил, какие новые и прочные материалы и полимеры создают ученые в лабораториях.

Активности для подростков

Ученик 12-го класса Ерасыл Тауекел рассказал сверстникам, как он прошел программу NASA и мотивировал подростков изучать космос. IT-архитектор Microsoft Kazakhstan Санжар Мырзагалым объяснил, что такое искусственный интеллект и как думают машины. А руководитель РНПЦ «Дарын» Ануар Унайбеков провел лекцию о том, как устроено олимпиадное движение в Казахстане, и как любой школьник может начать карьеру олимпийца и открыть для себя двери в лучшие вузы мира.

Активности для учителей

На фестивале прошли специальные мастер-классы для педагогов от экспертов SEAMEO STEM-ED. Это региональный центр STEM-образования в Таиланде при Организации министров образования Юго-Восточной Азии. Их интенсивная программа помогла учителям из 36 казахстанских школ обучиться принципам STEM-обучения и внедрять новую методику на своих занятиях.

Также на фестивале прошла специальная Выставка креативных учителей, где были представлены научные STEAM-проекты и образовательные решения от лучших казахстанских педагогов.

Креативные уроки - для всех

Даже самую скучную тему можно преподавать интересно. На фестивале это доказал Жанат Рахмани, который провел лекцию об истории Казахстана, сравнив средневековые ноу-хау и изобретения с современными стартапами и разработками. А учительница математики и информатики Бегайым Мұрат провела интерактивное занятие и показала, как научить искусственный интеллект распознавать животных. Биотехнолог Жанар Нуртолеу объяснила, как наше тело вырабатывает энергию, и какие еще удивительные биохимические процессы проходят в организме.