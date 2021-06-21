Научный труд известного тюрколога Губайдуллы Айдарова презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Презентация научного труда выдающегося тюрколога доктора наук, знатока древнетюркской рунической письменности Губайдуллы Айдарова «Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века» состоялось в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организованно Международной Тюркской академией и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби. Презентация труда Г. Айдарова «Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века», вышедшего 50 лет назад и ставшего сегодня редкой книгой, была организована в рамках международной конференции, посвященной 100-летию Г. Айдарова.

В мероприятии приняли участие ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, видный тюрколог Осман Фикри Серткая, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Низами Джафаров, профессор Кыргызско-турецкого университета «Манас» Кадыралы Конкобаев, директор Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской Академии наук Фирдаус Хисамитдинова, директор НИИ им. Абая КазНУ Жангара Дадебаев, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова.

Кроме того, в мероприятии приняли участие дети ученого, известные представители научной общественности и интеллигенции.

«Жизнь нашего отца схожа с судьбой многих его сверстников. Отец был десятым ребенком в семье. В семь лет он остался без отца. Из многочисленных братьев и сестер, остались два брата – Губайдулла и Тортай. Отец, пройдя голодные 30-е годы, не потеряв веру в людей, в 1938 году окончил педучилище и в 17 лет стал учителем. Потерял мать в 1945 году и младшего брата в 1949 году под Сталинградом. После окончания педучилища отец чуть больше года проработал учителем, затем срочная служба в Кавказском военном округе, в Баку. Он с раннего детства мечтал посвятить себя науке, в чем немало преуспел и стал гордостью семьи и всего рода Адай. И все эти годы изучал тюркологию. Затем окончил аспирантуру и в 1959 году в Алматы защитил кандидатскую диссертацию, в 1974 году в Баку – докторскую. Обе его работы посвящены языку орхоно-енисейских памятников. Почти 40 лет работал в институте языкознания Национальной академии наук республики, одновременно читая лекции во многих вузах Алматы, других городах Казахстана и научных лингвистических центрах СССР – Туркмении, Азербайджане, Узбекистана и других.

Мы гордились своим отцом. Его авторитет для нас был непререкаем. Я до сих пор помню, как завороженно слушал его беседы и долгие споры, и разговоры со своими товарищами-коллегами на темы, связанные с историей Великой степи. После женитьбы отец по долгу службы находился в научных экспедициях, а на маме был семейный быт и уклад, она воспитывала 8-х детей. Причем она работала учителем в той же школе, где учились ее дети. Более 35 лет она отдала профессии учителя», – поделился старший сын Г. Айдарова дипломат Наурыз Айдаров.

Одним из первых в бывшем СССР Губайдулла Айдаров подготовил подробный свод лексики и грамматики рунических текстов. Каждое руническое слово подвергнуто у него научной «инвентаризации»- с переводом, грамматическими характеристиками, рунической графикой. Он одним из первых издал подробный «Библиографический указатель», который до сих пор остается настольной книгой молодых тюркологов мира.

«Его книги «Язык орхонского памятника Бильге-Кагана» (1966), «Язык орхонских памятников древнетюрской письменности VII века (1971) и другие являются настольными книгами каждого, кто вступает в таинственный мир восточной рунологии. В Казахстане за все годы советской власти работало всего несколько специалистов-рунологов – это Г. Айдаров, К. Омиралиев, Ж. Курышжанов, М. Томанов, А. Аманжолов. По мнению многих известных специалистов мировой тюркологии, его можно смело и без оговорок отнести к плеяде видных ученых, которые внесли неоценимый вклад в дело изучения орхоно-енисейских памятников-первых письменных источников о тюрских народах, их многообразии и единстве», - рассказал дипломат.

Новое издание представляет собой комплексный анализ языка древнетюркских надписей, обнаруженных в долине реки Орхон, с фонетической, лексической, морфологической и синтаксической точек зрения, раскрывая его связь с языками современных тюркских народов.

Автор основывал свои исследования на таких значимых источниках как памятники Тоньюкука, Кюльтегина, Бильге-кагана, Кули-Чора, Онгинский памятник. В заключительной части книги прилагается текст ряда памятников, транскрипция казахской кириллицей и перевод на русский язык, грамматические указатели и небольшой словарь. Следует отметить, что во втором издании, изданном Тюркской академией, исправлены ошибки, допущенные ранее по техническим причинам.

В ходе конференции Тюркской академией были возданы особые почести старшей дочери ученого – Сауле Губайдуллаевне.

Вторая дочь Сара Мустафина окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби и проработала в международном информационном агентстве «Казинформ» более 34 лет.