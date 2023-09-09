Научный семейный фестиваль PRO.NRG FEST проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит большой научный семейный фестиваль PRO.NRG FEST – фестиваль науки, искусства и технологий для детей и взрослых. Масштабное научно-популярное событие проводится в формате познавательного семейного уикенда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

PRO.NRG FEST второй год подряд становится одним из самых крупных научно-популярных фестивалей в Казахстане. Весь день во Дворце школьников проходят лекции, интерактивные шоу и выступления, которые перенос семьи в мир науки и технологий, захватывающих открытий и новых знаний.

PRO.NRG FEST проводится по инициативе образовательного фонда «Caravan of Knowledge», который развивает в Казахстане STEAM-образование. Партнером фестиваля во второй раз выступает компания «Шеврон». Медийным партнером выступило издание о современных трендах в образовании Peremena.media.

На PRO.NRG FEST можно встретить ученых и исследователей в действии, задать им вопросы и даже участвовать в экспериментах.

«Семейный фестиваль проходит второй год, и второй год люди всех возрастов присоединяются к нашей миссии. Мы стремимся поддержать тягу к знаниям и получаем большой отклик. В этот раз мы представили больше казахстанских уникальных спикеров, которых искали по всем регионам страны - более 50 учителей из разных уголков страны делятся своими инновационными подходами. Также мы видим много гостей из других городов, стран - очень приятно, когда стремление к знаниям и науке так вдохновляет людей», – отметила руководитель образовательного фонда «Caravan of Knowledge» Зарина Биюмбаева.

PRO.NRG FEST – это еще и образовательная и нетворкинговая платформа для учителей STEAM. S – science (наука), T – technology (технологии), E – engineering (инженерия), A – art (творчество) и M – mathematics (математика). Сегодня STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подходов, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.



