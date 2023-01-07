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Научный проект по замене позвонков на смоделированный имплантат реализован в НЦЦ

7 Января 2023, 23:44
Научный проект по замене позвонков на смоделированный имплантат реализован в НЦЦ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный центр нейрохирургии стал ведущей научно-исследовательской площадкой для внедрения передовых технологий диагностики и лечения на уровне мировых клиник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Один из уникальных реализованных проектов в НЦН заключается в замене тела позвонка на индивидуально смоделированный имплантат по технологии 3D печати. Впервые в нейрохирургической практике изготовлен имплантат с помощью 3D печати индивидуально для пациента совместно с производителями космических летательных аппаратов ТОО «Ghalam». Проведено биомеханическое тестирование имплантатов в Институте травматологии и биомеханики г. Ульм (Германия).

В казахстанском Центре нейрохирургии четырем пациентам успешно проведена операция по замене тел позвонков с применением персонального 3Д импланта.

Врачами НЦН было разработано специальное устройство и метод осуществления замены позвонка, который позволяет сохранить анатомически и функционально важные структуры спинного мозга без компремирующих влияний во время проведения манипуляции.

Наблюдение пациентов в течение года не выявило осложнений, связанных с имплантом, показатели качества жизни вернулись к показателям до возникновения заболевания.

Итоги данного научного проекта были опубликованы в престижных международных рецензируемых журналах с импакт-фактором выше двух, также опубликована монография.

Всего за время деятельности Национального центра нейрохирургии выполнено семь научных проектов, в стадии реализации еще три проекта. Сотрудники Центра стали обладателями 10 патентов на изобретение.


Фото: gov.kz


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