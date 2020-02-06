Научный центр аль-Фараби открылся в Национальной библиотеке РК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальной библиотеке РК открылся Научный центр аль-Фараби, приуроченный к 1150-летию выдающегося ученого, гениального мыслителя Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель открытия Научного центра аль-Фараби – это популяризация духовного и научного наследия выдающегося Учителя Востока, философа, ученого-энциклопедиста раннего средневековья Абу Насра аль-Фараби.

Научный центр аль-Фараби в Национальной библиотеке РК представляет собой постоянно действующую в открытом доступе выставку трудов аль-Фараби и изданий о нем из фонда Национальной библиотеки РК: материалы о жизни и творчестве, труды философа и переводы его произведений на разных языках народов мира, исследования известных отечественных и зарубежных ученых, философов, историков, электронные издания, база данных документов из периодических изданий, собрания трудов.

Фонд центра будет постоянно пополняться новыми изданиями и материалами.