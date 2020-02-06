+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Научный центр аль-Фараби открылся в Национальной библиотеке РК в Алматы

6 Февраля 2020 13:30
Поделиться:
Научный центр аль-Фараби открылся в Национальной библиотеке РК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальной библиотеке РК открылся Научный центр аль-Фараби, приуроченный к 1150-летию выдающегося ученого, гениального мыслителя Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Алматы проведут открытый конкурс по изучению наследия аль-Фараби на стипендию акима города
На размышлениях аль-Фараби можно воспитывать человека как личность – директор бюро ЮНЕСКО Аль-Фараби гордость не только нашего народа, но и всего исламского мира - Абсаттар Дербисали Планируем открыть филиал университета в Дамаске - ректор КазНУ

Цель открытия Научного центра аль-Фараби – это популяризация духовного и научного наследия выдающегося Учителя Востока, философа, ученого-энциклопедиста раннего средневековья Абу Насра аль-Фараби.


Научный центр аль-Фараби в Национальной библиотеке РК представляет собой постоянно действующую в открытом доступе выставку трудов аль-Фараби и изданий о нем из фонда Национальной библиотеки РК: материалы о жизни и творчестве, труды философа и переводы его произведений на разных языках народов мира, исследования известных отечественных и зарубежных ученых, философов, историков, электронные издания, база данных документов из периодических изданий, собрания трудов.

Фонд центра будет постоянно пополняться новыми изданиями и материалами.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Наука, История Казахстана, аль-Фараби,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив