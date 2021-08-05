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Научные проекты музеев обсудили в Акмолинской области

5 Августа 2021 18:31
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Научные проекты музеев обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау состоялся круглый стол «Музей – тарихты сақтау, насихаттау орталығы» с участием руководителей и научных сотрудников музеев области, посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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В своей приветственной речи модератор, руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова отметила важность проведения данного мероприятия в юбилейный год с целью обсуждения новых направлений деятельности музеев региона.

«На сегодняшний день музеи области проводят большую работу по сохранению историко-культурного наследия, пропаганде национально-культурных ценностей среди молодого поколения, являются центрами научно-исследовательской деятельности. Для дальнейшего совершенствования данной работы необходимо активно использовать информационные технологии в музейном деле, создать цифровые копии артефактов, внедрить программы электронного каталога «Музеолог» во все музеи области, организовать деятельность ученого Совета музеев области», - рассказала Айгуль Сабитова.

В ходе круглого стола прозвучали доклады о научно-исследовательской работе музеев Малика Габдуллина, литературы и искусства, истории города Кокшетау, о научных проектах и собранной коллекции за годы Независимости Акмолинского областного историко-краеведческого музея.

В завершении мероприятия участники внесли свои предложения по усилению научной работы музеев и совершенствованию профессиональной деятельности музейных работников, которые будут отражены в протоколе.

К слову, в области действуют 11 музеев, в которых хранятся более 120 тысяч единиц ценных исторических памятников. С начала этого года музеями области проведено более 1770 экскурсий, лекций, выставок с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обработано свыше 700 музейных предметов.


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#Акмолинская область   #Культура   #Общество  
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