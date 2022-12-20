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Научные организации слабо вовлечены в изучение недр страны – Минэкологии

20 Декабря 2022, 11:25
Научные организации слабо вовлечены в изучение недр страны – Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев озвучил существующие в геологической отрасли проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полезные ископаемые в недрах Республики Казахстан имеют ключевое значение для развития экономики государства. При этом, в связи с интенсивной добычей полезных ископаемых основным вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. Кроме того, наблюдается спад инвестиции в разведку по углеводородному сырью почти в два раза с 140 млрд тенге до 79 млрд тенге, что в основном связано с общемировым переходом к низкоуглеродной политике», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Помимо этого, среди проблем, оказывающих негативное воздействие на состояние и перспективы развития геологической отрасли, министр выделил низкий уровень цифровизации инфраструктуры и бизнес-процессов; дефицит кадров, слабую вовлеченность научных организаций в государственное геологическое изучение недр и неразвитую инфраструктуру хранения геологической информации.


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