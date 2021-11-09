Научные организации Казахстана будут финансироваться по новому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова ответила на депутатский запрос касательно законодательных изменений в финансировании научной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в ответе, в рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, поправки в законодательство о науке предусматривают:

- включение оплаты труда ведущих ученых в расходы базового финансирования;

- введение нового вида финансирования науки для научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

- увеличение до пяти лет срока финансирования научных, научно-технических проектов и программ;

- введение института апелляции решений ННС – апелляционной комиссии, в состав которой планируется включать ведущих ученых, экспертов и представителей государственных органов.



