+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 6 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Научные организации Казахстана будут финансироваться по новому

9 Ноября 2021 16:43
Поделиться:
Научные организации Казахстана будут финансироваться по новому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова ответила на депутатский запрос касательно законодательных изменений в финансировании научной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Система материального поощрения студентов-волонтеров внедрена в Казахстане
Асхат Аймагамбетов призвал поддержать создание школьных парламентов Казахстанские ученые создали раствор для диагностики онкозаболевания Полигонные земли на западе Казахстана признаны безопасными

Как говорится в ответе, в рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, поправки в законодательство о науке предусматривают:

- включение оплаты труда ведущих ученых в расходы базового финансирования;

- введение нового вида финансирования науки для научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

- увеличение до пяти лет срока финансирования научных, научно-технических проектов и программ;

- введение института апелляции решений ННС – апелляционной комиссии, в состав которой планируется включать ведущих ученых, экспертов и представителей государственных органов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Мажилис   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Система материального поощрения студентов-волонтеров внедрена в Казахстане
Асхат Аймагамбетов призвал поддержать создание школьных парламентов
Казахстанские ученые создали раствор для диагностики онкозаболевания
Полигонные земли на западе Казахстана признаны безопасными
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
3 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
4 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
5 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
6 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Читайте также
Столичные полицейские разработали алгоритм по выявлению жертв семейного насилия
В столице стражи порядка проверяют семейных дебоширов через видеозвонок
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив