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Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК

14 Декабря 2021 17:53
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Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее в зале древнего искусства и технологий Великой Степи представили научную реконструкцию восьмого «Золотого человека», найденного в кургане Таскопа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На презентации уникальной находки присутствовали директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан, археологи страны.

«Золотой человек» - особенное достояние нашей истории. Это наша национальная ценность. В преддверии 30-летия Независимости РК мы представили уникальную научную реконструкцию. Только через одного «Золотого человека» можно убедиться в особенности Великой Степи, познать родной край. Это плод программы «Рухани жангыру». Очередная находка – это не случайность, а целая история. В этой связи хочу поблагодарить археологов, реставраторов, активно участвовавших в реконструкции «Золотого человека», - прокомментировал Арыстанбек Мухамедиулы.

Отметим, что в 2019 году под руководством ученого-археолога Армана Бисембаева в ходе раскопок на могильнике Таскопа Темирского района Актюбинской области были обнаружены золотые украшения и древние находки, принадлежавшие сарматскому вождю IV-III веков до нашей эры. Таким образом, исследовательская работа, непрерывно проводимая в течение двух лет, принесла свои плоды. Научную реконструкцию сарматского вождя сделал художник-реставратор Болат Атыраубаев.

Тогда руководителем экспедиции был археолог Арман Бейсембаев. На тот момент в раскопках было задействовано около 30 человек.

«Весной 2019 года аким Актюбинской области Ондасын Уразалин поддержал на всех уровнях начинания Института археологии, связанные с активизацией археологических исследований. Мы получили интересный результат. Был исследован большой могильник. Мы обнаружили глубокую яму – глубина около 6 метров, где располагались древние вещи. К сожалению, еще в древности погребение было ограблено. Грабителям удалось пробиться на эту глубину могильной ямы, они все равно дошли до дна. Часть вещей унесли с собой. Но колчан, части ремней и костей остались. Их вырезали монолитом вместе с землей. Аккуратно упаковывали, чтобы не потерять ни единой детали», - отметил Арман Бейсембаев.

По его словам, для археолога важнее найти какую-то вещь, которая закроет белую страницу истории.

«Для нас важно то, насколько этот человек проливает свет на страницы истории», - отметил он.

Так в ходе раскопок археологи обнаружили золотые предметы одежды, ремни, нетронутый колчан, сумку, меч, наконечники стрел. Археолог признался, что реконструкция проводилась очень тщательно, обсуждалась каждая деталь.

«Долго спорили о положении рук, поворота головы. Что касается его лица, наш актер Мурат Бисембин очень напоминает людей того периода. Мы консультировались с антропологами. Они сказали, что для сарматского времени это великолепное попадание, внешность актера действительно похожа», - добавил он.


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#Нур-Султан   #Культура   #История Казахстана   #Рухани жаңғыру   #Археология  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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