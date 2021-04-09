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Научную программу по реабилитации жертв политических репрессий подготовят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2021, 18:00
Научную программу по реабилитации жертв политических репрессий подготовят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет подготовлена научная программа по жертвам политических репрессий и их реабилитации. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования единой базы по теме репрессии 20-50-х годов 20 века в Казахстане и процесса их реабилитации будет подготовлена специальная научная программа. Эта программа уже готова. Вопрос финансированию полностью решен. Работа комиссии и наших исследователей будет продолжена на основе этой программы. Программа на следующей неделе будет рассмотрена на заседании Высшего научно-технического совета», - сказал Ералы Тугжанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий.

«Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.


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