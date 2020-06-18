Научную концепцию разработали для музея Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее разработана научная концепция государственного историко-культурного музея-заповедника Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор музея Абая Турдыкул Шанбай рассказал, что в преддверии 175-летия мыслителя в учреждении культуры ведется большая подготовительная работа. Цель одна - музей должен стать главным центром абаеведения.

«Музей должен быть не просто музеем, он должен стать научно-познавательным центром. Об этом в своей статье говорит Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Музей необходимо поднять на новый уровень, чтобы он был узнаваемым во всем мире. Поэтому я подготовил научную концепцию музея. В ней имеются 7 направлений: приоритетное, фундаментальные, актуальные, учебно-методическое, энциклопедическое и другие», - пояснил директор музея.

При этом Т.Шанбай отметил, что одно из направлений концепции посвящено вопросам абаеведения. Работа по нему уже ведется. По этой теме планируется выпустить 100-томник. Десять книг по вопросам абаеведения будут выпущены к 175-летию мыслителя.

«Все спрашивают: «Где вы возьмете столько материала для 100-томника?» Это будет системная работа. 100 –томник будет издаваться поэтапно. В этом году 10 книг, в следующем еще столько же. Фонд музея огромный для его издания. Мы хотим, чтобы этот сборник был доступен любому казахстанцу, который интересуется абаеведением. Ведь не каждый имеет возможность приехать в Семей и изучать богатый фонд музея, накопленный за 80 лет, а этот 100-томник даст большие возможности», - уверен Т.Шанбай.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Фото: adventourist.kz