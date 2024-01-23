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    17:28, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Научному сообществу представлен новый президент Национальной академии наук

    Научному сообществу представлен новый президент Национальной академии наук
    Фото: пресс-служба Акорды

    В Алматы помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай представил научному сообществу нового руководителя Национальной академии наук Республики Казахстан Ахылбека Кажигуловича Куришбаева. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Доктор сельскохозяйственных наук, академик Ахылбек Куришбаев был назначен на эту должность распоряжением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года.

    Руслан Желдибай поблагодарил бывшего президента Национальной академии наук Кунсулу Закарья за проделанную работу и пожелал ей успехов на посту советника Президента по вопросам науки и инноваций.

    В мероприятии приняли участие актив Национальной академии наук Республики Казахстан, руководители научных организаций и академики.

    На совещании были обсуждены задачи, стоящие перед отечественной наукой, вопросы усиления прикладного характера науки и внедрения научных разработок в экономику страны.

    В рамках встречи учеными были высказаны предложения по организации мероприятий в рамках празднования 125-летнего юбилея основателя Академии наук Каныша Сатпаева.

    Научному сообществу представлен новый президент Национальной академии наук
    Фото: пресс-служба Акорды

     

    Теги:
    Наука Акорда Другие государственные органы Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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