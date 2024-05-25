Научное сообщество в Алматы предложило включить цифры в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Алматы под председательством общественного деятеля Олжаса Сулейменова прошла V Международная научная конференция «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики». Мероприятие проведено Международным Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Фото: Минкультуры и информации РК

Конференция направлена на исследование образного письменного знака иероглифа и его названия, что в дальнейшем позволит открыть для международного научного сообщества историю цифр и историческую взаимозависимость народов и культур.

Фото: Минкультуры и информации РК

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы расширения границ культурного наследия, включения в него системы знаков и знаний, созданных народами, исторических свидетельств взаимозависимости и сближения культур, где важную роль играют историко-лингвистические исследования древних знаковых и языковых систем.

По итогам конференции были предложены цифры, как интеллектуальное наследие человечества, для включения в список всемирного культурного наследия.





