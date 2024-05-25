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    18:50, 24 Май 2024 | GMT +6

    Научное сообщество в Алматы предложило включить цифры в список всемирного наследия ЮНЕСКО

    конференция в Алматы «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики»
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В Алматы под председательством общественного деятеля Олжаса Сулейменова прошла V Международная научная конференция «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики». Мероприятие проведено Международным Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    конференция в Алматы «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики»
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Конференция направлена на исследование образного письменного знака иероглифа и его названия, что в дальнейшем позволит открыть для международного научного сообщества историю цифр и историческую взаимозависимость народов и культур. 

    конференция в Алматы «Археология цифр: Шумер и происхождение арифметики»
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В рамках мероприятия были обсуждены вопросы расширения границ культурного наследия, включения в него системы знаков и знаний, созданных народами, исторических свидетельств взаимозависимости и сближения культур, где важную роль играют историко-лингвистические исследования древних знаковых и языковых систем.

    По итогам конференции были предложены цифры, как интеллектуальное наследие человечества, для включения в список всемирного культурного наследия.


    Теги:
    Наука Культура Ученые Археология ЮНЕСКО Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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